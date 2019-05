Wieżowiec w miejsce wyburzonych zakładów. Ponad 150 nowych apartamentów powstaje przy Ogrodowej. Wiemy, jak będą wyglądać [WIZUALIZACJE]

Nowa inwestycja przy ul. Ogrodowej w Warszawie to projekt dewelopera Dom Development . W miejsce wyburzonego budynku po dawnej drukarni (a następnie biurach) powstanie 12-piętrowy budynek mieszkalny. Projekt przewiduje realizację 155 apartamentów oraz 5 lokali usługowych. Według zapowiedzi inwestora, unikatowy budynek będzie można zaliczyć do obiektów klasy premium. Docelowa koncepcja budynku ma być fuzją przedwojennego modernizmu i nowoczesności.

Nowa inwestycja przy Ogrodowej - jakie mieszkania powstaną?

Większość, bo aż dwie trzecie powstających mieszkań to apartamenty typu studio o metrażach od 27 do 51 metrów kwadratowych. Pozostałe lokale to luksusowe, dwupoziomowe penthousy. Te zlokalizowane będą na najwyższych piętrach budynku, z wyśmienitym widokiem na panoramę Warszawy. Tego typu mieszkania będą liczyć sobie od 104 do aż 248 metrów kwadratowych.

Nowy blok mieszkalny na Woli powstaje przy ul. Ogrodowej 31

