Wilanów - kto wygrał? Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Wilanów. Frekwencja

Kto wygrał wybory w Wilanowie? Frekwencja wyborcza

Znamy już wstępne dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w stolicy do urn poszło aż 65,1% uprawnionych. To zdecydowanie więcej niż cztery lata temu (wtedy było to 47,4%). W Wilanowie zagłosowało aż 75.33% uprawnionych. To zdecydowanie najwyższa frekwencja w stolicy. W sumie uprawnionych do głosowania było tu 26 892 osób. Do lokali wyborczych poszło ponad 20 tysięcy.

Kto dostał najwięcej głosów w Wilanowie?

PKW opublikowało dane w głosowaniu na Prezydenta Warszawy według obszarów wyborczych. Poniżej przestawiamy zestawienie z obwodów w Wilanowie.

Obwód 522 (Przedszkole nr 427, Radosna 11 Warszawa)

Rafał Trzaskowski - 58.12%

Patryk Jaki - 27.73%

Obwód 559 (Szkoła Podstawowa nr 169, Uprawna 9/17 Warszawa)

Rafał Trzaskowski - 44.03%

Patryk Jaki - 40.12%

Obwód 562 (Wyborczej Instytut Papieża Jana Pawła II, Prymasa Augusta Hlonda 1 Warszawa)

Rafał Trzaskowski - 76.03%

Patryk Jaki - 11.67%

Są to dane cząstkowe z niektórych obwodów z godziny 12:00 - podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Będziemy na bieżąco podawać szczegółowe wyniki wyborów w Warszawie.