Wilga stawia na frajdę z czytania. Odkryj nasze nowości wydawnicze!

Wierzymy, że miłość do książek można przekazać już najmniejszym dzieciom. Wiemy, jak istotny jest odpowiedni dobór tytułu do wieku małych czytelników. W wydawnictwie Wilga dbamy o to, by publikowane przez nas książki były dopasowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Chcemy, żeby nasze tytuły budowały świadomość małego czytelnika od kołyski do momentu samodzielnych książkowych wyborów.

Co ucieszy najmłodszych? (wiek 0-2 lat)

Najmłodsi czytelnicy są bardzo aktywni – niemowlęta są zainteresowane głównie książką jako zabawką i dlatego najciekawsze będą dla nich lektury, które oprócz opowiedzenia historii, pomogą im rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. Na tę potrzebę odpowiada seria „Ruchome elementy”. Każda książeczka to ciepła historia poświęcona jednemu zwierzakowi, a wspólną lekturę urozmaici możliwość przesunięcia wybranych części książeczki.

Książki dla najmłodszych mogą być świetną pomocą w nauce pierwszych słów. „Błyszczące książeczki” to kontrastowe obrazki wzbogacone o błyszczące elementy i pojedyncze słowa na każdej stronie.

Pierwsze lektury pomogą też w oswojeniu dziecka z nowymi etapami w jego rozwoju. „Maluch poznaje świat” to seria, w której rezolutni bohaterowie uczą się korzystania z nocnika, poznają moc słowa nie i cieszą się z nowych umiejętności.

Kiedy otaczający go świat staje się dla malucha coraz bardziej interesujący, warto ułatwić mu jego odkrywanie. „Mój mały świat” to książeczki, które dzięki odpowiednim wycięciom w stronach i sympatycznym rymowankom pomagają skupić uwagę na przygodach zwierząt z hałaśliwej farmy, kolorowych pojazdach i wielkanocnych poszukiwaniach.

W 2019 roku powróci również uwielbiany przez dzieci „Miś Koralik”, którego przygody po raz kolejny rozbawią maluchy. Tym razem Miś Koralik będzie uczył się, jak zrobić stempelki z ziemniaków i pozna tajemnice podlewania jagód. Bogato ilustrowane dowcipne historie na pewno zapadną w pamięć.

Książki dla najmłodszych to też duża pomoc dla rodziców, którzy chcą wspierać dzieci w rozwoju nowych umiejętności lub pomóc rozwiać lęki np. związane z kąpielą czy rozstaniem się ze smoczkiem. Dzięki prostym i empatycznym historiom opowiedzianym w bestsellerowej serii „Krok po kroku” rodzice mogą oswoić najmłodszych z nową sytuacją, pokazać nieznane zjawiska w łatwy i zrozumiały sposób. W tym roku w ramach serii oprócz klasycznych książeczek, ukażą się także kolorowanki oraz książeczki z szablonem, dzięki którym zabawa z książką będzie jeszcze bardziej urozmaicona.

Jak zaspokoić ciekawość przedszkolaka? (wiek 3-5 lat)

Pójście do przedszkola to duże wyzwanie dla dzieci, dlatego warto znaleźć książkowych bohaterów, którzy oswoją maluchy z nową sytuacją. Z pomocą przychodzi rezolutny „Królik Franek”, którego przygody mogą się wydać dzieciom dziwnie znajome… Dzięki radom Franka i jego mamy łatwiej będzie zrozumieć dlaczego doszło do bójki w przedszkolu czy do draki z siostrą.

Przedszkolaki ucieszy też kolejny tom przygód czworonogów z „Psierocińca”, które tym razem wyruszą na poszukiwania psa Remika, porwanego przez… koty. Opowieść stworzona przez Agatę Widzowską to wzruszająca, pełna empatii historia, nie tylko dla wielbicieli psów.

Dla dużych i małych fanów pięknych, książkowych ilustracji, przygotowaliśmy w wydawnictwie Wilga prawdziwą ucztę – picture booki, czyli książki, w których obraz pełni równie ważną rolę, jak tekst. „Miś Paplak”, „Dziewczyny”, „Kupa w zoo”, „Ratunku! Najmilszy smok na świecie”, „Nie bój się misiu”, „Mogę być w Waszej paczce?”, „Ile mam nóg?” to prześmieszne, często też wzruszające historie, które w subtelny sposób niosą łatwy do zrozumienia dla najmłodszych morał.

Dzięki serii picture booków „Cudowny świat przyrody” dzieci będą mogły odkryć tajemnice pszczół, drzew oraz księżyca, w którego świetle wszystko wygląda inaczej niż w dzień. Wycięcia w stronach książki pomogą maluchowi śledzić historię i zagłębić się w tajemnice natury.