Wine Expo Poland 2019. Przedstawiciele branży winiarskiej z całego świata już jesienią spotkają się w Warszawie

Wine Expo Poland AWARDS to międzynarodowy konkurs win, w którym oceny dokonują dwie grupy jury – profesjonalne i amatorskie. Nie musisz być wystawcą Wine Expo Poland, by wziąć udział w konkursie. Jest on przeznaczony dla tych producentów i dystrybutorów, którym zależy na budowaniu marki wina oraz potwierdzeniu jego jakości zarówno w Polsce jak i za granicą.

Swoją kandydaturę można zgłosić TUTAJ.

Wine Expo Poland 2019 - impreza towarzysząca

Imprezą towarzyszącą Wine Expo Poland będzie Warsaw Oil Festival. Jest to wydarzenie prezentujące bogactwo gatunków i smaków oliwy z różnych stron świata. To miejsce dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, by wykorzystać to w sztuce kulinarnej i biznesie.