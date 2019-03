Wino na weselu – dlaczego warto zadbać o jego obecność i jakość?

W tym wyjątkowym dniu wszystko musi zostać dopięte na ostatni guzik, tak aby zarówno ślub, jak i wesele były zachwycające, na długo zapadając przybyłym w pamięć. Doskonałym dopełnieniem starannie zaplanowanej całości może być właśnie wino. Jednym z kluczowych powodów, dla których warto włączyć je do gamy napojów oferowanych weselnikom, jest fakt, że Polacy po prostu coraz chętniej je piją. Rośnie więc szansa na to, by i na weselu znalazło się na nie dość liczne grono amatorów.

Jakie wino na wesele będzie odpowiednie?

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zachęcić Was do zadania sobie trochę trudu i poszukania win, które idealnie wpiszą się w klimat Waszego wesela. Nie kupujcie wina w ciemno, gdyż może spotkać Was przykra niespodzianka. Wybór wina to doskonała okazja do wspólnej degustacji. Zaproście rodziców, świadków i udajcie się do Odkupienie Win, w którym możecie bezpłatnie spróbować win przed ich zakupem. Odkupienie Win znajdujące się w Warszawie na osiedlu Artystyczny Żoliborz, to miejsce które zapewnia nie tylko bezpłatną degustację, ale również profesjonalną pomoc w wyborze idealnego wina na Wasze wesele. Dzięki temu upewnisz się, że zamawiane wino spełnia twoje oczekiwania. A co, jeśli mimo najlepszych intencji goście wypiją go mniej, niż początkowo zakładano? – W takiej sytuacji oferujemy możliwość zwrotu nieotwartych butelek – mówi menadżer Odkupienia. Ewentualne ryzyko zostaje więc ograniczone do minimum, zwłaszcza że podobnie jak degustacja, również dostawa pod wskazany adres na terenie całej Polski jest w tym przypadku bezpłatna.

Wino podnosi prestiż wesela w oczach wielu gości. Dając możliwość wyboru szanujemy ich preferencje. Wina najlepszej jakości, również te w dobrej cenie (ceny win zaczynają się od 25 zł) znajdziecie w Odkupieniu Win.

