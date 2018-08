Winobranie w Pałacu w Wilanowie. Z własnoręcznie zebranych winogron przygotujesz dania kuchni staropolskiej

W naszej części geograficznej zbiory winogron prowadzone są od sierpnia do października. Wkrótce zebrane owoce zostaną wykorzystane do produkcji win i przetworów. Pod nazwą winobranie kryje się też cały szereg wydarzeń i warsztatów. Jednym ze słynniejszych w Polsce jest bez wątpienia to w Zielonej Górze. Ale i Warszawa ma się czym pochwalić. 2 września 2018 r., po raz czwarty w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne inspirowane historią winiarstwa i kuchni staropolskiej.

Na początku spotkania, goście zapoznają się z historią samej winnej latorośli oraz wina podawanego w Polsce w XVII wieku. Kolejnym punktem wydarzenia, będzie wizyta w zrekonstruowanym ogrodzie króla Jana III, gdzie wspólnie zbierane będą winogrona. Później, z tego co uda się przynieść w koszach, uczestnicy warsztatów przygotują dania według dawnych receptur. Naturalnie, ostatnim punktem będzie wspólne kosztowanie efektów wykonanej pracy.

Warsztaty „Winobranie w Wilanowie” skierowane są do osób pełnoletnich. Koszt uczestnictwa to 80 (bilet zwykły) lub 50 zł (bilet ulgowy). Wejściówko można zakupić stacjonarnie w kasie muzeum (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 ) lub przez internetowo, pod tym **

