Wiosenna Loteria w Galerii Wileńskiej. Macie czas tylko do połowy kwietnia!

Loteria zakończy się tydzień przed Wielkanocą – 14 kwietnia. W tym okresie klienci Galerii Wileńskiej będą mogli codziennie rejestrować paragony za zakupy zrobione w centrum handlowym. Łączna wartość nagród w loterii to blisko 30 tysięcy złotych!

Aby wziąć udział w loterii, należy do 14 kwietnia zrobić zakupy w sklepach lub punktach usługowych Galerii Wileńskiej (poza hipermarketem Carrefour i kantorem) na kwotę co najmniej 100 zł zgromadzoną na maksymalnie dwóch paragonach i zgłosić się z nimi do Punktu Obsługi Loterii (poziom +1, w pobliżu kawiarni Costa Coffee). Za każdą rejestrację paragonu klient otrzymuje jedną zdrapkę i może sprawdzić, czy kryje się pod nią nagroda.

To jednak nie koniec szans na wygraną! Każdy zarejestrowany paragon jest ostemplowywany wiosennym symbolem. Wystarczy znaleźć w kalendarzu dostępnym u hostessy dzień oznaczony tym symbolem i zgłosić się tego dnia po kolejną zdrapkę. Na podstawie jednego zarejestrowanego paragonu można odebrać łącznie nawet cztery zdrapki!

Wiosenna Loteria z nagrodami skierowana jest do posiadaczy Karty Stałego Klienta Galerii Wileńskiej. Osoby, które jeszcze nie posiadają karty, będą mogły ją bezpłatnie założyć na miejscu. W programie lojalnościowym można się też zarejestrować on-line: www.galeriawilenska.pl/registration.

Punkt Obsługi Loterii będzie czynny od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach 12:00-20:00. W niedziele niehandlowe (7 kwietnia) punkt będzie nieczynny.