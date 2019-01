Wiosenna ramówka TVN i Discovery 2019 w Warszawie. Gwiazdy o swoich programach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Podczas prezentacji nowej ramówki stacji zapytaliśmy gwiazdy o ich flagowe programy. Co nam powiedzieli? Sprawdźcie. Restauratorkę Magdę Gessler będziemy mogli oglądać wiosną w kolejnej edycji programu "Kuchenne rewolucje". Czy produkcja może nas czymś jeszcze zaskoczyć? - Zawsze. Mnie samą zaskakują. Dlatego tak się cieszę i dlatego to jest takie prawdziwe. Jestem żądna pomocy - mówi nam Gessler i dodaje, że w tej edycji większość knajp udało się uratować.

Serial Diagnoza i Na Wspólnej. Cieszący się niesłabnącą popularnością talk-show Kuba Wojewódzki i program, który zmienia oblicze polskich restauracji - Kuchenne rewolucje. Fakty, Uwaga! i Ukryta prawda. Poranki z Dzień Dobry TVN i wieczory z Hubertem Urbańskim i Milionerami. A do tego powrót Artura Żmijewskiego i Roberta Więckiewicza w serialu kryminalnym "Odwróceni". Prawdziwy hit telewizji z Magdaleną Cielecką w roli głównej - "Chyłka - zaginięcie" na podstawie bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza. To wszystko i wiele więcej na antenie TVN.

Słynną restauratorkę pytamy też o to, jak zachęcić Polaków do gotowania. - Gotowanie to nie jest prosta sprawa. Trzeba mieć wzorce. Wyjść do restauracji, coś zobaczyć, poczuć. Spróbować swoich sił z przyjaciółmi - podkreśla Gessler.

"Najważniejszy jest scenariusz"

Magdalenę Cielecką - gwiazdę serialu "Chyłka- zaginięcie" pytamy o to, co zainteresowało ją w tym projekcie. - Zawsze najważniejszy jest scenariusz. Opowieść, która ma szanse opowiedzieć coś ciekawego widzowi. Taka, która mówi o ludziach, o ich emocjach. I oczywiście postać. Jeżeli postać mnie zaintryguje w jakikolwiek sposób, rozbawi, przerazi czy zdenerwuje, daje projektowi szansę - mówi Cielecka dodając: W przypadku Chyłki właśnie tak było. To jest wyrazista postać. Kobieca w dość męskim wydaniu, co nie często się zdarza w polskiej telewizji i w polskim kinie.