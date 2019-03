Wioślarski Tytan Warszawy. Ruszyła 6. edycja największej wioślarskiej akcji w stolicy

Inauguracja 6. edycji Wioślarskiego Tytana Warszawy odbyła się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A.

Środowa eliminacja stała się niejako fetą z udziałem najlepszego juniora WTW Piotra Płomińskiego - pierwszego reprezentanta kraju, który wywodzi się z naborów w czasie Tytana (zwycięzca Tytana w 2016 roku, dzisiaj Mistrza Polski na jedynce).

Pierwszy raz pojawił się właśnie w eliminacjach na Mokotowie. Zapewne jest to dopiero początek tych dalekosiężnych efektów największej akcji wioślarskiej w Warszawie. W Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim już szkoli się cała grupa, która chce pójść w ślady Piotra.

Wioślarski Tytan Warszawy. Inauguracja sezonu 2019

Otwarcie #Tytana6, zgromadziło 200 uczestników z klas 5,6,7,8 z ośmiu mokotowskich szkół podstawowych. Było mnóstwo emocji, wyścigów wyrównanych do ‘ostatniego chwytu’ oraz kilka wyników na najwyższym poziomie, które już zapowiadają wielki i ciekawy finał akcji.

Tradycyjnie impreza zakończyła się sztafetą szkół. Uśmiechy i wypieki na twarzach młodzieży, ale również nauczycieli i organizatorów dowodzą, że Tytan jak i całe WTW idzie w dobrym kierunku! Więcej informacji i wyniki na stronie www.wtw.waw.pl

Kolejna eliminacja do Wioślarskiego Tytana Warszawy już 13.03.2019r. na Woli (Hala Koło, ul. Obozowa 60).

Wioślarski Tytan Warszawy. Kuźnia wioślarskich talentów

6. edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy odbywać się będzie w dziewięciu dzielnicach + Wielki Finał (Mokotów, Wola, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wilanów, Bemowo, Bielany, Ursus i Finał na Woli).

Wioślarski Tytan Warszawy to świetna inicjatywa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, najstarszego klubu sportowego w stolicy. Klub od kilku lat organizuje zawody szkolne będące jednocześnie popularyzacją wioślarstwa oraz próbą pozyskania nowych zawodników. Najlepsza piątka danej kategorii awansuje do miejskiego finału. W tym roku odbędzie się on w hali na Kole 29 maja w hala „Koło” OSiR Wola.