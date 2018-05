Warszawiacy kochają Jezioro Zegrzyńskie latem. W znajdujących się w okolicy luksusowych hotelach trudno wtedy znaleźć wolny pokój, a okoliczne plaże zapełniają się mieszkańcami stolicy pragnącymi odpocząć na łonie natury. Nie wszyscy wiedzą jednak, że okolice Zegrza są równie atrakcyjne także wiosną.

- Przyjęło się, że nad Jezioro Zegrzyńskie przyjeżdżają głównie Warszawiacy. Okazuje się jednak, że to tylko część prawdy – mówi Steven Davis, wiceprezes Portico, które buduje nad Jeziorem luksusowy apartamentowiec z mariną. Okazuje się, że zainteresowanie inwestycją wyrażają także mieszkańcy województwa łódzkiego, świętokrzyskiego czy lubelskiego. – Nic dziwnego. Zegrze to dla dużej części Polaków najbliższa możliwość wypoczynku nad dużym zbiornikiem wodnym – wyjaśnia.



ZIELONE ZEGRZE

W pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego znajdziemy masę miejsc, gdzie w spokoju nasycimy się zielenią i naładujemy w weekend akumulatory przed całym tygodniem spędzanym w mieście. Nabiera to znaczenia zwłaszcza wiosną, gdy wraz z pierwszymi promieniami słońca, w wielu z nas po zimowym letargu budzi się chęć, by spędzić więcej czasu wśród natury.



Zegrze będzie tu świetnym wyborem. Nie tylko ze względu na Jezioro. Niewiele osób wie, że w okolicy znajduje się jeden z najstarszych rezerwatów leśnych na Mazowszu. Mierzący 64 ha rezerwat „Zegrze” to miejsce, gdzie miłośnicy natury znajdą przede wszystkim dęby bezszypułkowe (rzadkie na Mazowszu). Niektóre z nich pamiętają czasy powstania styczniowego i walk toczonych w okolicy przez oddział płk. Józefa Jankowskiego ps. „Szydłowski”.



Nie trzeba jednak być pasjonatem historii, by docenić rezerwat „Zegrze”. Mimo relatywnie niewielkiej powierzchni lasów, spotkać można tu sporo saren, dzików, lisów, a nawet łosie. Miłośnicy pieszych wędrówek z pewnością skorzystają z okazji i połączą odwiedziny w rezerwacie ze spacerem nad zaporę w Dębem. Znajduje się tam jedna z niewielu elektrowni wodnych w naszym kraju.



ZEGRZE NA SPORTOWO

Aktywny wypoczynek nad Zegrzem to jednak nie tylko spacery. Coś dla siebie znajdą tu także rowerzyści. W okolicy znajduje się 12 oznakowanych tras, które rozciągają się na dystansie przeszło 350 km. Zawiedzeni okolicą nie będą także amatorzy jazdy konnej – bez problemu znajdą stadninę i zajęcia dostosowane do swojego poziomu zaawansowania.



Mimo niewątpliwych atutów okolicy, jej główną atrakcją także wiosną pozostaje bez wątpienia samo Jezioro Zegrzyńskie. Wraz ze wzrostem temperatury pojawia się na nim coraz więcej łódek, kajaków czy skuterów wodnych, a nawet deski windsurfingowe. Nie brak też obiektów, w których można wypożyczyć sprzęt czy nauczyć się bezpiecznie z niego korzystać. Z początkiem kwietnia rozpoczynają się też kursy kończące się zdobyciem patentów żeglarskich.



- Jezioro Zegrzyńskie to niezależnie od pory roku doskonałe miejsce, by zdobywać pierwsze wodniackie szlify. Wychowały się tu pokolenia polskich żeglarzy, którzy potem pływali na całym świecie – mówi Davis, prywatnie miłośnik żeglarstwa i uczestnik tegorocznych regat Sydney-Hobart.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.