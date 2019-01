Wirtualne lotnisko w szkole? To pierwsze takie miejsce w Polsce. Technikum z Pragi zmienia się w… port lotniczy Chopina

- Uczniowie będą mieli możliwość wirtualnie przenieść się na lotnisko Chopina. Poprzez oglądanie tych miejsc będą mogli się stopniowo oswajać z miejscem, w którym w przyszłości być może będą pracować - mówi Damian Wójcik, nauczyciel. - Technologia ta to przyszłość edukacji i nowatorskie podejście do nauczania. Stoimy dopiero u progu wirtualnej rewolucji – wtórowała mu dyrektor szkoły , Barbara Mierzwa.

VR w szkole na Pradze

Ze szkołą, przy uruchomieniu sali wirtualnej rzeczywistości, pracuje LS Airport Services, największy pracodawca branży lotniczej w Polsce, który zajmuje się obsługą naziemną. W ramach projektu LS Academy eksperci firmy opowiadają o pracy na największych polskich lotniskach. Poza tym organizowane są wycieczki, by z bliska zobaczyć możliwe miejsce prace. Firma już zapowiedziała, że najzdolniejszych uczniów zaprosi na płatne staże lub do wakacyjnej pracy.

W jaki sposób działa „wirtualne lotnisko”? Szkoła zakupiła sprzęt działający w technologii wirtualnej rzeczywistości. Uczeń zakłada okulary VR, dzięki którym przenosi się na lotnisko Chopina. Tam może np. szczegółowo oglądać procesy obsługi naziemnej. Film został nagrany w technologii VR 360.

- W filmie otrzymujemy naszego prywatnego przewodnika, który poza wykonywaniem swojej pracy przybliża nam to, co widzimy dookoła siebie, ponieważ do jego oglądania wykorzystujemy gogle VR, dzięki którym ciągle jesteśmy w sercu rozgrywającej się dookoła nas akcji – tłumaczy Sebastian Grochala, rzecznik LS Airport Services. - Wiemy, że uczniowie, którzy mieli okazję zobaczyć film, są zachwyceni i ich zainteresowanie zarówno współpracą z nami jak i perspektywą pracy na lotniskach wzrasta - a to bardzo nas cieszy – dodaje i zapewnia, że do końca roku firma dostarczy do technikum w sumie cztery filmy związane z obsługą naziemną samolotów.