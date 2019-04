Wisła Warszawa awansowała do ekstraklasy! Bartosz Kurek na trybunach

Seria z ekstraklasowym KSZO rozpoczęła się fatalnie dla warszawskich siatkarek. W pierwszym meczu w Ostrowcu Świętokrzyskim Wisła przegrała 0:3 (19:25, 18:25, 18:25) w bardzo słabym stylu i nic nie zapowiadało lepszego jutra. W drugim wyjazdowym meczu zespół dał sobie jednak szansę w serii do czterech zwycięstw wygrywając 3:2, mimo tego, że przygrywał już 0:2.

Wracając do Warszawy drużyna była w całkiem dobrej pozycji - nawet jedna porażka u siebie w dwóch spotkaniach doprowadziłaby do decydującego piątego meczu, ale jak się okazało ten nie był nawet potrzebny. W sobotę Wisła pokazała prawdziwy pokaz siły i już w pierwszym secie zdemolowała rywalki wygrywając do 10. Siatkarki KSZO były w stanie nawiązać walkę tylko w drugim secie (26:24), ale ostatecznie przegrały 0:3. Dodatkową niespodzianką dla kibiców była obecność MVP zeszłorocznych mistrzostw świata Bartosza Kurka.