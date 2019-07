Wisła, Warszawa. Na rzece pojawiła się plama nieznanej substancji. Czuć zapach ropy

Co zrobić, gdy ukradną ci pieniądze z konta? Bank powinien zwrócić pieniądze, ale...

Co zrobić, gdy ukradną ci pieniądze z konta? Teoretycznie, jeśli dojdzie do kradzieży z konta bankowego to ukradzione środki powinny być zwrócone przez bank w ciągu jednego dnia roboczego. Tak stanowi prawo, ale z jego realizacją jest gorzej.