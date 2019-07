Wisła, Warszawa. Plama na rzece jest sprawdzana. Pachnie ropą. "Brak związku ze śląskim wyciekiem"

Do zdarzenia doszło 8 lipca 2019 ok. południa. Na rzece dostrzeżono nieznaną substancję. Strażacy, ratownicy i policja rozpoczęli akcję, która trwa pomiędzy mostami Grota-Roweckiego a Gdańskim, która doprowadziła do ustanowienia zapory na rzece.

Służby w ten sposób starają się zatrzymać rozprzestrzenianie nieokreślonej substancji. Z zebranych dotychczas przez lokalne media informacji wynika, że na Wiśle pojawiła się plama cieczy i unosi się zapach podobny do ropy. Na razie nie wiadomo, jak i skąd doszło do wycieku. Na miejscu pracują służby, które próbują ustalić przyczynę zaistniałej sytuacji.

Wiadomo jednak, że cała sytuacja w Warszawie nie ma związku z "katastrofą ekologiczną" w Bieruniu. Czarna substancja, która wpłynęła do Wisły w Bieruniu nie dotrze do Warszawy. - Czarna substancja, która wpłynęła do Wisły w Bieruniu nie dotrze do Warszawy. Jeżeli chodzi o substancję, która pojawiła się na Wiśle w Warszawie. Wczoraj wpłynęła do Wód Polskich informacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie o plamie/zanieczyszczeniu na rzece pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego. Pracownicy Wód Polskich byli na miejscu. Tłusta plama pojawiła się przy prawym brzegu Wisły, a zanieczyszczenie to prawdopodobnie miało miejsce powyżej mostu Gdańskiego. W związku z zaistniałą sytuacją została wezwana Straż Pożarna, która w połowie drogi pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego zamontowała zaporę sorpcyjną - poinformowała Urszula Tomoń, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.