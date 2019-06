Wisława - nowa barka na Wiśle, stworzona przez Klub Komediowy i Cafe Kulturalną [ZDJĘCIA]

Na Wiśle zacumowała kolejna barka. Tym razem tuż pod pomnikiem Syrenki. Wisława - bo taką nosi nazwę - to miejsce stworzone przez znaną warszawiakom Cafe Kulturalną oraz bawiący do łez Klub Komediowy. Dwupoziomowa jednostka otoczona drewnianą konstrukcją daje wytchnienie, odpoczynek, a także dużo śmiechu i zabawy. W repertuarze m.in. koncerty, spektakle improwizowane, kabaret literacki, imprezy dj-skie oraz filmowe seanse na wodzie. - Wisława to obietnica ucieczki od miejskiego skwaru i nużącej fatamorgany codzienności - zachęcają właściciele.

