Bielański piknik rodzinny Witaj Lato na Bielanach trwać będzie aż dwa dni.W piątek, 8 czerwca od godz. 19.30 na Serku Bielańskim czyli terenie przy stacji metra Słodowiec odbywać się będą koncerty. Na scenie Wystąpią Bownik, Smolik i Kev Fox oraz Ania Dąbrowska. Oprócz części koncertowej będzie strefa chilloutu z foodtrackami.Sobota 9 czerwca to tradycyjnie dzień piknikowy. O godz. 14 ulicami dzielnicy przejdzie barwna parada mieszkańców i przyjaciół Bielan. Kolorowy pochód wyruszy spod stacji metra Wawrzyszew, przejdzie ulicą Kasprowicza na teren imprezy - Serek Bielański. Parada jest okazją do integracji mieszkańców i przedstawicieli najróżniejszych bielańskich środowisk m.in.: szkół, przedszkoli, seniorów, młodzieży, organizacji pozarządowych, bielańskich instytucji, klubów sportowych oraz nasi partnerzy.- To mieszkańcy i przyjaciele Bielan tworzą niesamowitą atmosferę tego wydarzenia. Zarówno podczas parady, jak i pikniku oraz wieczornych koncertów. Jestem przekonany, że w tym roku wszyscy będą się równie dobrze bawić – tym bardziej, że po raz pierwszy będzie to dwudniowe wydarzenie - mówi Tomasz Mencina Burmistrz Dzielnicy Bielany.Sobotni Piknik na Serku rozpocznie się koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Przez cały dzień na małych i dużych będzie czekało wiele atrakcji m.in. w strefach tematycznych: Sportu, EKO, Malucha, Zdrowia oraz z atrakcjami Partnerów wydarzenia.Organizatorzy przygotowali też gratkę, dla tych którzy chcą nauczyć się robić własne filmy - mobilne studio filmowe Fundacji Sławomira Idziaka Film Spring Open – Cinebus. Poza tym zobaczyciespektakl Teatru AKT, przedstawienie dla dzieci oraz posłuchacie koncertu Dixie Tigers Band i weźmiecie udział w potańcówce na dechach.Nie zabraknie też dobrego jedzenia i fantastycznej atmosfery!Wieczorem, od godz. 20 na scenie zaprezentują się gwiazdy - LemOn, Kuba Badach i Maciej Maleńczuk.A jeśli jeszcze wam mało, to na koniec tradycyjnie odbędzie się „najcichsza impreza w mieście” czyli silent disco.