Witaminy dla ciężarnych – jaką dietę powinna stosować kobieta w ciąży?

Witaminy dla ciężarnych – dlaczego to takie ważne?

Z badań naukowych wynika, że nieodpowiednie podejście do dostarczania wszystkich koniecznych substancji odżywczych w ciąży, może nieść ze sobą bardzo negatywne skutki. Co więcej – nie tylko w okresie prenatalnym, ale i po urodzeniu dziecka może odbić się na jego zdrowiu. Mitem jest również, że dieta wpływa tylko na dziecko; odpowiednie żywienie pomaga także matce, zarówno podczas ciąży, jak i w czasie połogu. W czasie ciąży wzrasta nie tylko zapotrzebowanie na energię i ogólnie składniki pokarmowe, ale na konkretne witaminy i makroelementy. Wielu badaczy uważa, że to jeden z najważniejszych – jeśli nie najważniejszy – czynnik środowiskowy wpływający na przyszły rozwój dziecka. Z pewnością zatem dieta ciężarnej nie może być bagatelizowana.

Niedobór konkretnych substancji odżywczych – czym grozi?

Różne witaminy dla ciężarnych mają odmienne znaczenie. Na przykład niedobór kwasu foliowego – witaminy z grupy B - grozi wadami układu nerwowego dziecka (niedobór kwasu foliowego wpływa na występowanie wad cewy nerwowej – tj bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa czy przepuklina oponowo - mózgowa) – której proces kształtowania dobiega końca już w pierwszym miesiącu od zapłodnienia. Nieodpowiedni poziom kwasu foliowego w organizmie ciężarnej może wpłynąć na pojawienie się rozszczepu kręgosłupa lub wodogłowia u dziecka. Formowanie się cewy nerwowej kończy się na bardzo wczesnym etapie ciąży, kiedy kobiety często nie wiedzą jeszcze o konieczności suplementacji, dlatego ważne jest by stale utrzymywać odpowiedni poziom tej substancji w organizmie; zalecane jest to wszystkim kobietom, które aktywnie współżyją i mogą zajść w ciążę.

Witamina A i witaminy z grupy D – także potrzebne ciężarnym

Niezwykle ważna dla rozwoju płodu jest również witamina A – znana jako retinol. Odpowiada ona między innymi za prawidłowe kształtowanie się nabłonka i uczestniczy w produkcji śluzu. Jednak przedawkowanie retinolu również jest niebezpieczne: może on działać teratogennie i skutkować wadami twarzoczaszki. Dla ogólnego rozwoju serca i kości u płodu potrzebne jest również odpowiednie stężenie witaminy D we krwi matki. Inne niezbędne pierwiastki to cynk, żelazo i jod: pierwszy zapobiega nagłym poronieniom, drugi – niskiej masie urodzeniowej dziecka (brak żelaza może powodować niedokrwistość w okresie ciąży), zaś trzeci dba o jego odpowiedni metabolizm komórkowy.

Dieta dla ciężarnych: na co postawić w codziennym żywieniu?

Istnieją całe programy pokarmowe dla kobiet spodziewających się dziecka. Specjaliści zalecają między innymi spożywanie ciemnego pieczywa oraz kaszy i ryżu. Ważne są także warzywa i owoce oraz produkty mleczne. W przypadku tłuszczy dobrze jest ograniczyć się do tłuszczów wielonienasyconych. Ważne jest, by w każdym trymestrze zwiększać porcje zgodnie z większym zapotrzebowaniem na energię. Wspomagać się można również suplementami: na rynku istnieją specjalne

. Dzięki nim, można uzupełnić ewentualne niedobory koniecznych pierwiastków w diecie. Według PAN zapotrzebowanie energetyczne kobiet w ciąży wynosi 2800 kcal na dobę.

Czego unikać w ciąży?

Odpowiednia dieta to nie tylko minerały i witaminy dla ciężarnych – należy również pamiętać o redukcji czynników żywieniowych, które mogą źle wpłynąć na zdrowie matki i dziecka. Powszechnie znany jest zły wpływ spożywania alkoholu przez matkę na rozwijający się płód: konsekwencje tego nawyku obejmują całe spektrum objawów, od Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS – Fetal Alcohol Syndrome) zaczynając, poprzez delikatniejszą odmianę FAE (Fetal Alcohol Effect), inne defekty urodzeniowe związane z alkoholem (ARBD – Alcohol Related Birth Defects), zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem (ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorders), aż do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Również wpływ nikotyny nie pozostaje bez znaczenia – noworodki matek palących mają niższą wagę urodzeniową niż ich rówieśnicy, których matki nie paliły w tym czasie. ‹ Należy rozwinąć każdy z akronimów, skoro pierwszy został wyjaśniony.

Co za dużo, to niezdrowo! Otyłość w ciąży

Z dietą nie należy także przesadzać w drugą stronę. Wiele badań wskazuje na to, że otyłość w czasie ciąży również jest ogromnym problemem dla zdrowia matki i dziecka. Może skutkować zarówno cukrzycą ciążową, stanem przedrzucawkowym, jak i znacząco obniżać komfort funkcjonowania przyszłej matki; otyłym ciężarnym częściej także zdarzają się komplikacje okołoporodowe. Kobiety otyłe, planujące ciążę powinna schudnąć. Dla wymienionych czynników większe znaczenie ma otyłość przedciążowa, a nie wyindukowana w ciąży. Warto więc żywić się zgodnie z zaleceniami specjalistów – choć przyszła mama i jej rozwijające się dziecko potrzebują dużo energii, jej nadmiar w postaci przyjmowanych pokarmów również może być szkodliwy. Zachowaj więc umiar, by w dobrym samopoczuciu oczekiwać przyjścia na świat swojego potomka.

Konsultacja merytoryczna: lek. Mateusz Nawrocki

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

