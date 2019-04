Wjechał w kobietę elektryczną hulajnogą. Ale to ona dostała mandat. Mimo, że po wypadku poturbowana trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. 15:30 na Krakowskim Przedmieściu. Nastolatek jechał chodnikiem hulajnogą elektryczną. W pewnym momencie wpadł na turystykę z Czech. 49-letnia kobieta została lekko poturbowana, opatrzona przez przebywających w pobliżu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wysłana karetką do szpitala.

Nim opuściła miejsce zdarzenia musiała jeszcze zapłacić... mandat. Policjanci stwierdzi, że to jej zachowanie doprowadziło do zderzenia. Po rozmowach ze świadkami oraz przejrzeniu zapisów monitoringu wystawili jej mandat. W efekcie Czeszka musiała zapłacić 50 zł.

„Policjanci ustalili, że piesza stojąc przez pewien czas w jednym miejscu na chodniku przy ul. Krakowskie Przedmieście zmieniła swoją pozycję w momencie kiedy była omijana przez nastolatka poruszającego się na hulajnodze. Osoby te były wówczas tak blisko siebie, że nastolatek nie zdążył wykonać żadnego manewru, który mógłby pozwolić mu na ominięcie kobiety. Wówczas doszło do kontaktu między ww. osobami, które przewróciły się. W efekcie piesza doznała lekkich obrażeń ciała” - tak wypadek opisywał komisarz Jarosław Florczak w rozmowie z portalem transport-publiczny.pl

Dlaczego nastolatek jechał hulajnogą po chodniku? - Co do zasady człowiek na hulajnodze jest pieszym - tłumaczy nam Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Według przepisów do zdarzenia zaszło między pieszymi. Co więcej, kierujący hulajnogą nie mógł nawet jechać ulicą, bo byłoby to niezgodne z prawem. Problem braku odrębnych przepisów co do hulajnóg elektrycznych i innych tego typu pojazdów staje się coraz większym problemem.

