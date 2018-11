Włochy jeszcze nigdy nie były tak blisko. Poczujecie je w centrum naszego miasta [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zapach pizzy i wspomnienie nadmorskich plaż

Włochy. Tych z was, którzy mieli okazję choć raz odwiedzić jedno z najludniejszych państw Europy, na pewno nie trzeba przekonywać o jego licznych walorach. Pyszna kuchnia - znana na cały świat pizza neapolitańska, makarony, dla których zgrzeszyć potrafią nawet ci, na co dzień bacznie przestrzegający diety. Zapierające dech w piersiach krajobrazy od urokliwych wysp i nadmorskich plaż, aż po alpejski szczyty.

Niezależnie od tego, który region Włoch obierzemy za swój kierunek podróży, możemy być pewni, że zostaniemy ugoszczeni jak królowie. I niezależnie od tego czy jesteśmy miłośnikami głośnego ostatniego hitu "Call my by your name" ("Tamte dni, tamte noce') czy zachwycamy się kinem Bernardo Bertolucciego albo Roberto Benigniego, będąc we Włoszech poczujemy się jakby żywcem wyjęci z planu filmowego.

Nieprzekonani? A wiedzieliście, że to właśnie tutaj możemy podziwiać największą liczbę zabytków wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO? Nic więc dziwnego, że jednym z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków są właśnie Włochy. Kraj ten odwiedza co roku ponad 50 milionów zagranicznych gości.

Podczas targów będziemy mieli okazję poznać lepiej aż osiem włoskich regionów. Od tej pory Abruzja (jedna z nielicznych krain w Europie zachowanych w tak nienaruszonym stanie), Apulia (pas ziemi otoczony morzem),Emilia-Romania (i Riviera Romangola, z najdłuższą plażą w Europie), Friuli-Wenecja Julijska (region położony najbliżej Polski), Lacjum (region uzdrowiskowy), Marche (kraina niezwykła ze względu na różnorodność krajobrazu i terytorium), Sardynia (kraina antycznych tradycji) i Umbria (renesansowe arcydzieła i położone na wzgórzach średniowieczne osady) nie będą skrywały przed nami żadnych tajemnic. Spróbujemy włoskich serów i wędlin, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. Czekać na nas będą wyśmienite wina i likiery. Melomanów na pewno ucieszą dźwięki włoskiej muzyki.

"Zapraszam wszystkich, by nas odwiedzili w trzech salach, które zajmiemy. Podczas targów zaplanowaliśmy wiele działań promocyjnych, wśród których szczególnie atrakcyjnie zapowiada się wizyta wielokrotnego medalisty igrzysk olimpijskich Alberto Tomby, który oczywiście będzie ambasadorem wyjazdów do Włoch na narty” - zachęca przedstawiciel Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej (ENIT) w Polsce, Stefano Zedde.

Jan Mela, Marek Kamiński i...

Ale to nie koniec niespodzianek. Goście targów będą mieli szansą spotkać się i porozmawiać z podróżnikami Janem Melą, Łukaszem Nowakiemczy Jakub Juszczyński. Ten pierwszy, wraz z polarnikiem, Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy. Uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. Nie przeszkodził mu nawet fakt, że w wieku 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego amputowano mu rękę i nogę. Ten drugi opowie o fascynującej Islandii, trzeci - pokaże Czechy z mniej znane strony.

26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw odbędą się w dniach 22-24 listopada 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Plac Defilad 1). Pierwszy dzień jest przeznaczony dla przedstawicieli branży, ale na kolejne mogą wybrać się już wszyscy chętni. Wstęp na targi jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja online. Więcej szczegółów oraz zapisy na: www.ttwarsaw.pl