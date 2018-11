Włochy krajem partnerskim

Jednym z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków są Włochy. Ich obecność na tegorocznej edycji Targów TT Warsaw będzie wyjątkowa, bo właśnie podpisano umowę z ENIT (Narodową Agencją ds. Turystyki Włoskiej), która nadaje Włochom status kraju partnerskiego. Ten piękny kraj odwiedza co roku ponad 50 milionów zagranicznych gości. Oznacza to, że zajmują 5 miejsce na świecie pod względem liczby przybywających turystów. Są spadkobiercą wielkiej starożytnej cywilizacji, która dała podstawy dzisiejszej Europie, a o bogatej historii świadczy choćby fakt posiadania największej liczby zabytków wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Urzekają pięknem krajobrazów, poczynając od urokliwych wysp i nadmorskich plaż, aż do alpejskich szczytów. Całości dopełnia wyśmienita kuchnia, sprawiająca, że jest to prawdziwy raj dla smakoszy.