Włoska pizza zakazana w Warszawie? W Krakowie może być zakazana od września. Co ze stolicą?

Do głównych zanieczyszczeń powietrza w Warszawie należą te powstałe w rurach wydechowych naszych pojazdów oraz te, które produkują piece i kolty opalane drewnem oraz węglem. Według szacunków urzędu miasta, zanieczyszczenia powstałe przez spalanie tzw. paliw stałych mogą odpowiadać nawet za 80 proc wszystkich zanieczyszczeń.

Włoska pizza zakazana w Krakowie?

W Warszawie posiadacze kominków muszą wymienić swoje piece do 2020 roku. Mogą całkowicie z nich zrezygnować lub przystosować je do wymogów ekoprojektu, po przez ograniczenie emisji pyłów. A co z piecami do pizzy? Już wkrótce mogą one zniknąć z Krakowa, gdzie od września tego roku wchodzi w życie zakaz stosowania paliw stałych. Dotyczy on jednak urządzeń obsługujących powyżej 500 osób na dobę. Większe piece wymagają otrzymania specjalnego zezwolenia. Zakazu nie da obejść się stosując, np. węgiel drzewny, bo stosowanie tegoż również będzie zakazane. Jeszcze nie wiemy, jak zakaz będzie wyglądał w praktyce i czy, lub też kiedy, możemy spodziewać się podobnych przepisów w Warszawie.

Koniec z tradycyjnym wyrobem?

Pizza w piecu opiekanym drzewem wypiekana jest w temperaturze około 430 stopni. To sprawia, że placek przygotowywany jest błyskawicznie i szybko przechodzi dymem palonego drewna. Ciasto jest kruche na brzegach, mocno przypieczone ale pozostaje wilgotne i nie wysuszone. Ten sposób przyrządzania pizzy uznaje się za tradycyjny i tylko tak może być przygotowana typowa pizza neapolitańska chroniona unijnymi przepisami, regulującymi sposób jej powstania i składniki do niej użyte.

