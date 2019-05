Włoskie miejsca, Warszawa 2019. "La dolce vita" w stolicy - gdzie doświadczyć włoskiej kultury w Warszawie?

By znaleźć dzieła włoskich architektów w Warszawie należy udać się na przykład do Łazienek Królewskich. Tam znajdują się dzieła Włocha, Dominika Merliniego, który zaprojektował dla nas Pałac na Wodzie oraz Pałac Myślewicki, Wodozbiór, Ermitaż, Nową Kordegardę, Starą Pomarańczarnię. On także (wraz z Mateo Castellim i Constantino Tencalla) odpowiada za projekt prywatnej rezydencji Stanisława Augusta - Zamku Ujazdowskiego. Dziś mieści się tam Centrum Sztuki Współczesnej. Włosi - Matteo Castelli, Gaetano Chiaveri - zaprojektowali też Zamek Królewski w Warszawie.

Damian Kujawa