Wodny Plac Zabaw wkrótce otworzy się na Białołęce. To pierwsza taka atrakcja w Warszawie

Wodny plac zabaw to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Jednocześnie jest to jedna z najdroższych inwestycji realizowanych właśnie w ten sposób. Od początku ten pomysł wzbudzał duże emocje. Początkowo został zweryfikowany negatywnie, ponieważ dzielnica stwierdziła, że nie da rady zrealizować go w ciągu roku, a taki jest warunek wykorzystywania środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego.

Mieszkańcy nie chcieli jednak dać za wygraną i naciskając na dzielnicowy ratusz dopięli swego. Białołęka na projekt się zgodziła, zastrzegając jednak, że będzie można z niego w pełni skorzystać dopiero latem 2019 roku. Wiele wskazuje na to, że terminu uda się dotrzymać. Przygotowano już pełen projekt budowlany wodnej atrakcji, a wkrótce zostanie wydane pozwolenie na budowę.

- Nie jesteśmy prywatną firmą, wydajemy publiczne pieniądze, więc obowiązują nas pewne procedury. Na każdym etapie mogą zdarzyć się odwołania, a to będzie oznaczało, że realizacja projektu opóźni się. Oczywiście chcemy tę inwestycję skończyć jak najszybciej, ponieważ wiemy, że mieszkańcy na to czekają - mówi Marzena Gawkowska, rzecznik Białołęki.

Wodny tunel i gejzery za milion złotych

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy i realizacja projektu. Dzielnica ma nadzieję, że wszystko uda się oddać już latem, kiedy wodny plac zabaw powinien cieszyć się największą popularnością. Wiemy także, jak ten warty milion złotych i jednocześnie najdroższy w historii budżetu partycypacyjnego na Białołęce projekt będzie wyglądał.

Wodny plac zabaw będzie miał formę betonowej niecki, pokrytej kolorową gumową nawierzchnią antypoślizgową. Całość przybierze kształt klepsydry. Wydzielona będzie część dla najmłodszych, która wyposażona będzie w dysze tryskające wodą z poziomu gruntu o mniejszym ciśnieniu wody oraz część dla starszych dzieci z zamontowanymi zabawkami wodnymi. W planach są kołowrotki, grzybki, wodny tunel oraz gejzery. Znajdzie się tam także automatyczna toaleta z parawanową przebieralnią.

Wieczorem park rozświetli ledowa fontanna. Na terenie wodnego placu zabaw przewidziane zostały także ławki oraz kosze na śmieci. Całość będzie ogrodzona i otoczona zielonymi krzewami.