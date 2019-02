Wojciech Waglewski opowiada o nowej płycie Voo Voo „Za niebawem”. Spotkanie w Studio U22 odbyło się w ramach akcji ZPAV Piątki z Nową Muzyką

„Za niebawem” jest kolejnym albumem w bogatej historii wydawniczej grupy. Płyta zawiera 11 utworów, które charakteryzują się żywiołowym, rytmicznym brzmieniem, zawierającym gitarowe akcenty. W warstwie lirycznej znajdują się odniesienia do spraw społecznych i pytań o kondycję człowieka w dzisiejszych czasach.

„Premiera albumu trafiła na przedziwny okres w naszym kraju. To rzeczywiście słaby zbieg okoliczności, taka forma samospełniającej się przepowiedni, której oczywiście nikt z nas nie wymyślił, ponieważ tekst do „Się poruszam” powstał w marcu. Ale to wisi w powietrzu. Wszyscy obserwujemy komunikaty wydawane przez polityków, media. Patrzymy i albo nie idziemy głosować, albo nie podejmujemy wyborów. I o tym jest ta płyta.” – powiedział Wojciech Waglewski.

Muzykę i słowa do „Za niebawem” napisał Wojciech Waglewski, natomiast miksem i produkcją zajął się Emade, czyli Piotr Waglewski. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest „Się poruszam 1”, do którego powstał teledysk z udziałem Nadii Vadori-Gauthier. Jest to francuska doktor sztuk performatywnych, która od 2015 roku, po zamachu na redakcję Charlie Hebdo, minutą tańca dziennie wyraża swój sprzeciw wobec przemocy.