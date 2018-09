Wola apeluje o pomoc dla mieszkańców Piaskowej 9. ''To wyjątkowa sytuacja w skali nie tylko Warszawy, ale całego kraju''

Z powodu złego stanu technicznego bloku komunalnego przy ulicy Piaskowej 9 na warszawskiej Woli, konieczny jest natychmiastowy remont budynku. Obiekt ma zaledwie 9 lat, a już musi być gruntownie odrestaurowany. W konsekwencji mieszkające tam rodziny muszą się wyprowadzić na czas odnawiania budynku. Trzeba wykwaterować 147 lokali, czyli w sumie ponad 350 osób.

- To wyjątkowa sytuacja w skali nie tylko Warszawy, ale całego kraju. Nigdy nie zdarzyło się, aby wystąpiła jednorazowa konieczność przesiedlenia aż takiej ilości osób. Nawet na Śląsku, gdzie szkody górnicze są czymś naturalnym i remontowane musiały być całe osiedla, nie było potrzeby tak szybkiego i zdecydowanego działania – powiedział Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Jednak nie wszystkie meble mogą zostać przeniesione do lokali zastępczych. Dotyczy to zwłaszcza tych wykonanych na wymiar i w zabudowie.

- Zwróciłem się z pismem i prośbą o pomoc do wszystkich największych marketów budowlanych oraz firm meblarskich, by w miarę możliwości przygotowały specjalną ofertę dla mieszkańców budynku przy ul. Piaskowej 9 - zaapelował Strzałkowski.

Jak zapewnia, dzielnica udziela pomocy mieszkańcom, aby przeprowadzki przebiegły sprawnie. Remont bloku przy Piaskowej 9 może potrwać ponad rok albo i dłużej, i tylko od najemcy będzie zależeć czy pozostanie w mieszkaniu zamiennym już na stałe, czy wróci na Piaskową po zakończonym remoncie.