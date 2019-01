Wola Fan Park. Specjalny tor do jazdy już otwarty. Poczujesz się jak surfer

- Chcemy inspirować naszych gości do aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście. Wola Fun Park to całoroczny projekt, który umożliwia doskonałą zabawę dla całej rodziny. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć strefę o dodatkową atrakcję, jaką jest FALA – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Marketing Manager Wola Parku.

Stołeczni uczniowie rozpoczęli właśnie ferie zimowe . To doskonała okazja aby odwiedzić Wola Fun Park. Zimowy odpoczynek rozpoczął się w Wola parku wyjątkowym wydarzeniem: otwarciem FALI – jedynej w Polsce kompozytowej konstrukcji do jazdy na deskorolkach typu surfskate. Tzw. „sucha fala” czeka na fanów aktywności ruchowych na poziomie +1, naprzeciwko Auchan. W tym miejscu świetnie będą się bawić miłośnicy wszelkich sportów deskowych.

W strefie można także zaopatrzyć się w różnego typu deskorolki, deski surfingowe, akcesoria i ubrania w klimacie streetowo-surfowo-skate’owym.

Wola Fun Park

Fala to nie jedyna atrakcja jaaka czeka na was na Woli. Do końca w ramach strefy Wola Fun Park możecie korzystać z profesjonalnego lodowiska, Mini Snow Parku z torem przeszkód do jazdy na desce i snowtubingu, czyli śnieżnej górki do zjeżdżania na specjalnych oponach.

Podczas ferii zimowych zaplanowano dodatkowe atrakcje, takie jak: zajęcia z instruktorem na łyżwach i desce snowboardowej oraz wyścigi snowtubingów dla najmłodszych. Zajęcia będą odbywać się przez całe ferie, w godzinach 14-16.