Wólka Kosowska. Skarbówka zarekwirowała miliony złotych, auta i towar o wielkiej wartości

Wólka Kosowska. Kontrola skarbowa uderzyła w nieuczciwych przedsiębiorców

Krajowa Administracja Skarbowa dokonała wielu kontroli na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy wątpliwości poddali wiele sprawdzonych dokumentów. Przykładowo – u jednego z weryfikowanych przedsiębiorców znaleziono deklaracje podatkowe należące do innych spółek. Były one oznaczone pieczęciami mówiącymi, że zostały złożone do kilku urzędów skarbowych. Ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Jednak najczęstszymi przewinieniami przedsiębiorców z Wólki Kosowskiej były zaległości w płatnościach podatków.

Na poczet niezapłaconych podatków urzędnicy zarekwirowali łącznie 2 miliony złotych, 3 samochody oraz towar o wartości prawie miliona złotych. Pieniądze trafiły do budżetu państwa. Skarbówka wskazuje, że jej działania mają na celu nie tylko egzekwowanie należnych podatków, mają również charakter prewencyjny.