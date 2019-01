Wolontariusze WOŚP 2019 Warszawa. Księżniczka Leia i Puchatek, czyli dobrodzieje z sercem

Pomoc z odległej galaktyki

Karolina, Tymon i Tomasz to wolontariusze WOŚP, których w dniu Finału trudno nie zauważyć. W tym roku po raz piąty przebiorą się za bohaterów ,,Gwiezdnych Wojen" i będą kwestować na ulicach Warszawy. Można ich spotkać w rejonie Sztabu Muranów, czyli na Starym i Nowym Mieście. Przyciągają uwagę, przez co ludzie chętnie wrzucają pieniądze do ich puszki - W zamian za datek każdy może zrobić sobie z nami zdjęcie. W ubiegłym roku musieliśmy wziąć drugą puszkę, bo pierwsza bardzo szybko się zapełniła. Mamy nadzieję, że 13 stycznia będzie jeszcze lepiej - mówi księżniczka Leia, a tak naprawdę Karolina, która wciela się w postać bohaterki ,,Star Wars". Na pytanie, dlaczego warto pomagać jako wolontariusz WOŚP, cała rodzina odpowiada jednogłośnie:

Lubimy pomagać Orkiestrze, bo jest to instytucja, której warto zaufać i wspierać ją. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam lub naszym bliskim może być potrzebny sprzęt zakupiony przez Orkiestrę.

Wolontariat uzależnia

Oprócz zbierania pieniędzy do puszek, Wolontariusze WOŚP mają również drugą misję - rozbudzanie w Polakach chęci do dobrowolnej pomocy. Dobrodzieje WOŚP wciągają więc do tego świata kolejne osoby - rodziców, rodzeństwo i znajomych, dzięki czemu grupa orkiestrowych wolontariuszy liczy dzisiaj aż tyle osób.