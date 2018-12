Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w nowym budynku. "Nie ma marmurów i drogich sprzętów. Centrum ma pomagać osobom w biedzie emocjonalnej"

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

- Cieszę się, że mogę być tu na Woli, na otwarciu Centrum Zdrowia Psychicznego. Problem zdrowia psychicznego to problem, który stoi przed nami wszystkimi. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że co czwarta osoba będzie miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Dlatego priorytetowo traktujemy tę dziedzinę. Cieszę się, że możemy oddać ten pawilon do użytku. Miasto Stołeczne Warszawa przyczyniło się w znacznym stopniu do tej prawie 4-milionowej inwestycji. Warszawa wspierała do tej pory ten obszar i będzie go wspierać. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że szpital będzie dobrze służył wszystkim warszawiakom - powiedział zaproszony na otwarcie Rafał Trzaskowski.

Centrum na Woli

Na potrzeby Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przebudowano łącznie 1300 metrów kwadratowych powierzchni na trzech kondygnacjach. Całkowity koszt inwestycji to 3,8 mln zł. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu miasta.