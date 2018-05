Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola. To właśnie w tych dzielnicach możecie wziąć udział w bezpłatnych treningach Women’s Run. Spotkania odbywają się w każdą sobotę. Dołączycie? Dalsza część artykułu poniżej.

Chcecie zadbać o swoją kondycję, ale nie macie pomysłu jak zacząć? Macie ochotę zacząć biegać, ale wolicie zrobić to pod okiem profesjonalistów? Żaden problem. Wystarczy, że dołączycie do akcji Women’s Run. Właśnie trwa jej ósma edycja.Bezpłatne treningi pod okiem profesjonalnego trenera odbywają się w czterech dzielnicach: na Ursynowie, Wilanowie, na Woli i we Włochach. Grupy składają się z minimalnie 10 i maksymalnie 25 osób. Około godzinne spotkania odbywają się w każdą sobotę miesiąca w danej lokalizacji. Rozpoczęły się 12 maja.Więcej informacji i lokalizacje danego treningu znajdziecie tutaj: http://www.womensrun.pl/Zainteresowani treningiem rejestrują się i potwierdzają obecność pod adresem womensrun@womensrun.pl.