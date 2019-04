Woonerf, czyli deptako-ulica w centrum Warszawy. Ratusz wybrał lokalizacje „ulic do mieszkania”

Parking, deptak i ulica w jednym. Woonerf to holenderskie określenie na „ulicę do mieszkania”, czyli przestrzeń w której pierwszeństwo mają piesi, ale pojawiają się także samochody (maksymalna prędkość 20km/h) czy komunikacja miejska. Tego typu rozwiązanie po raz pierwszy zastosowano w kraju wiatraków prawie pół wieku temu, niedługo po latach oczekiwań dotrze do Warszawy.

Pierwszy woonerf w Warszawie miał pojawić się już dwa lata temu na ulicy Narbutta, na odcinku od Niepodległości do Puławskiej. Kolejny, niezwykle spektakularny, miał być na Środkowej (Praga-Północ). Zorganizowano tam nawet konsultacje społeczne. Na Mokotowie problemem okazała się przebudowa podziemnych instalacji. Do czasu zakończenia prac woonerf nie może powstać. Na Pradze sprawą zajmuje się biuro architektury, a na realizację jeszcze trochę poczekamy.

Nowe woonerfy. Czy powstaną?

Tymczasem ratusz planuje już kolejne woonerfy. Deptako-ulice powstaną w kilku reprezentacyjnych miejscach. Pierwszy z nich ma być budowany w latach 2019-2020 na Placu Pięciu Rogów. Za to zadanie odpowiada ZDM, który będzie budował woonerf podczas przebudowy całego placu.

Wytypowane kolejne miejsca, gdzie miałyby powstać woonfery:

ulica Mińska (na odcinku ul. Grochowska - ul. Chodakowska)

ulica Ząbkowska (na odcinku ul. Brzeska - ul. Targowa)

ulica Konopacka wraz z ul. Rzeszotarskiej

ulica Tarchomińska

ulica Nieporęcka

ulica Łochowska (na odcinku ul. Łomżyńska - ul. Otwocka)

"W przypadku pozostałych sześciu zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, wykonane zostały szczegółowe koncepcje mogące stać się podstawą do opracowania projektów budowlanych. Tempo realizacji tych zadań uzależnione jest jedynie od przyznania przez Radę m.st. Warszawy odpowiednich środków finansowych" - pisze wiceprezydent Robert Soszyński w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych. Za to zadanie odpowiada biuro architektury. Nie ma tu konkretnych terminów rozpoczęcia prac.

