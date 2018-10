World Travel Show 2018. Targi turystyczne w Ptak Warsaw Expo [CENY, BILETY, PROGRAM]

World Travel Show 2018 to największe Międzynarodowe Targi Turystyczne, które w Polsce organizowane są po raz trzeci. Wydarzenie będzie trwać trzy dni, od 19 do 21 października, w centrum targowo-wystawienniczym Ptak Warsaw Expo, zlokalizowanym tuż pod Warszawą. Jest to jedyne tego typu wydarzenie branży turystycznej w Polsce, w którym weźmie udział ponad 800 wystawców, w tym 300 z zagranicy. Krajem partnerskim trzeciej edycji World Travel Show 2018 są Stany Zjednoczone, a ambasadorem wydarzenia Martyna Wojciechowska.

Jedną z największych atrakcji targów będą spotkania ze znanymi podróżnikami, m.in. Wojciechem Cejrowskim, najsłynniejszym kajakarzem świata Aleksandrem Dobą, polskim narciarzem wysokogórskim Andrzejem Bargielem, czy znanymi vlogerami i blogerami podróżniczymi. W specjalnej Strefie Arktycznej na dzieci czekać będzie Nela Mała Reporterka, która opowie o zatoce śpiewających wielorybów, niedźwiedziach polarnych i piżmowołach arktycznych. World Travel Show 2018 to prawdziwa gratka dla małych i dużych miłośników podróży!

World Travel Show zaprezentuje trzy salony: Turystyki Krajowej i Zagranicznej, Camper&Caravan oraz Warszawskiego Salonu Jachtowego. W Salonie Turystyki Krajowej i Zagranicznej wystawcy przedstawią najciekawsze destynacje turystyczne z 80 krajów i regionów z całego świata. Dodatkowo odbędą się pokazy strojów narodowych, tańców, sztuki walki, warsztaty kulinarne, degustacje i wykłady. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami miast i regionów, biur podróży, hoteli, przewoźników, stowarzyszeń turystycznych i ambasad. Jednym z najciekawszych punktów będzie Strefa Afryki, gdzie swoje stoiska przygotują: RPA, Ghana, Sudan, Seszele, Kenia, Madagaskar, Zanzibar, Tanzania i Rwanda.

Największe w Polsce targi jachtów i camperów

Na gości czeka również Salon Camper&Caravan i Warszawski Salon Jachtowy, gdzie będzie można poznać ofertę producentów camperów, przyczep kempingowych, domków mobilnych, turystycznych pojazdów, sprzętu kempingowego, sportowego, a także jachtów żaglowych, łodzi sportowych i wędkarskich, kajaków oraz odzieży żeglarskiej. Podczas trzech dni będzie można podziwiać 50 luksusowych łodzi motorowych i sportowych oraz 200 camperów i przyczep. Uczestnicy World Travel Show 2018 będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanej plaży z palmami, gdzie m.in. będzie można ścigać się na SUP-ach i torze skimboardowym. Odbędzie się również rozstrzygnięcie Plebiscytu 7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości. Dowiemy się, które miejscA oraz budynki w Polsce są najoryginalniejsze. Nagrody wręczy także Polska Izba Turystyki oraz TV Romans (dla najbardziej romantycznego hotelu).

World Travel Show 2018 - godziny otwarcia

World Travel Show 2018 odbędzie się w weekend, od 19 do 21 października 2018. Każdego dnia targi rozpoczynają się Prezentacją Kraju o godzinie 10:00, a kończą o godzinie 18:00.

World Travel Show 2018 - ceny biletów

Bilety na World Travel Show 2018 można kupić taniej w przedsprzedaży, w serwisie ebilet.pl.

piątek: 20 zł - bilet zwykły, 10 zł - bilet ulgowy, dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny

sobota - niedziela: 30 zł - bilet zwykły, 15 zł - bilet ulgowy, dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny

Bilety będzie można kupić również w kasie, podczas trwania targów.

piątek: 30 zł - bilet zwykły, 10 zł - bilet ulgowy, dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny

sobota - niedziela: 40 zł - bilet zwykły, 20 zł - bilet ulgowy, dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny

Dostępne są także bilety grupowe 2+1 oraz bilety weekendowe.

Jak dojechać do Ptak Warsaw Expo?

Warsaw Expo zlokalizowany jest przy Alei Katowickiej 62, w podwarszawskim Nadarzynie. Dobra lokalizacja gwarantuje szybki i łatwy dojazd, również z Lotniska im. F. Chopina. Na miejscu dostępny jest duży, ogólnodostępny parking.

Ptak Warsaw Expo - Dojazd autobusami:

Do Ptak Warsaw Expo można dojechać liniami podmiejskimi nr: 703, 711, 733 z przystanku P+R Krakowska. Należy wysiąść na przystanku Paszków. Autobusy miejskie jeżdżą raz na pół godziny, zwykle w godzinach 5:00-23:00. Organizator przygotował także specjalne, bezpłatne autobusy, które będą kursować z i do centrum Warszawy.

Zobacz też: Tak było podczas poprzedniej edycji World Travel Show 2017 [ZDJĘCIA]