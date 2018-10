World Travel Show 2018: Znani podróżnicy zapraszają na targi turystyczne w Ptak Warsaw Expo [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show to jedna z najważniejszych imprez branży turystycznej w Polsce. W centrum Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy pojawi się 800 wystawców, wśród nich - 300 z zagranicy. Organizatorzy za cel stawiają sobie kreowanie nowego standardu targów turystycznych i integrację branży, umożliwiając uczestnikom nawiązywanie relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i poznawanie nowych rynków. Na wszystkich, którzy w dniach 19-21 października pojawią się w Nadarzynie, czeka wiele podróżniczych atrakcji.

- Będzie fantastyczna strefa turystyki z przedstawicielami Afryki: jest Tanzania, i RPA, i Kenia, i Ghana. Tego w Polsce nigdzie wcześniej nie było. Cudowna strefa turystyki leczniczej, połączona z wyjazdami leczniczymi, żeby można było podreperować zdrowie w fajnym kurorcie. Jeżeli chodzi o salon turystyki polskiej, to mamy 11 regionów. Będzie można zobaczyć, spróbować smaków regionów Polski, będzie można porozmawiać - wylicza w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl Renata Nowel, dyrektor targów World Travel Show.

W tym roku krajem partnerskim wydarzenia są Stany Zjednoczone. Podczas konferencji, która odbyła się w środę w restauracji Jeff's, przedstawiciele ambasady USA, Charles Ranado i Frank Finver, podkreślali, że z roku na rok wzrasta liczba polskich turystów, odwiedzających Stany Zjednoczone. Amerykanie są zainteresowani rozwojem współpracy turystycznej oraz wymianą studentów.

Podczas World Travel Show 2018 nie zabraknie okazji do spotkań z podróżnikami. Wśród zaproszonych gości są m.in. takie sławy jak dziennikarze Martyna Wojciechowska i Wojciech Cejrowski, Aleksander Doba, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, czy też Andrzej Bargiel, pierwszy człowiek w historii, któremu udało się zjechać na nartach ze szczytu K2. W Nadarzynie pojawią się również popularni blogerzy i youtuberzy, którzy swoimi podróżniczymi przygodami na co dzień dzielą się w internecie.

- Będę opowiadał o prozie życia podróżnika, czyli o tym, że to nie jest takie fajne i przyjemne, jak wygląda. Trochę odbrązowię ten mit - zdradza nam Michał Pater, twórca kanału Autostopem na koniec świata. Z kolei Kaja Kraska, która od 4 lat prowadzi kanał Globstory, będzie opowiadać m.in. o bezpieczeństwie podczas podróży i swoich patentach na samotne podróżowanie. - Miałam kryzys w życiu, pojechałam sama do Chin na miesiąc, aby poukładać w głowie pewne rzeczy i poprawić sobie humor. Wróciłam już innym człowiekiem i stwierdziłam, że to jest to, co chcę w życiu robić, i od tamtej pory odwiedziłam już 18 krajów z kamerą - wspomina początki swojej przygody blogerka.

Innym wydarzeniem, które powinno przykuć uwagę uczestników targów, będzie rozstrzygnięcie plebiscytu na "7 cudów Polski na 100-lecie Niepodległości". Ponadto organizatorzy przygotowali także ofertę dla miłośników jachtów i camperów, które prezentowane będą w dwóch osobnych strefach. Najmłodszymi zaopiekuje się Nela Mała Reporterka, która opowie dzieciom o podróżach na koło podbiegunowe.

Bilety na World Travel Show 2018 można kupić na stronie ebilet.pl Z Warszawy do Nadarzyna będzie można w czasie trwania targów dojechać specjalnymi, bezpłatnymi autobusami, przygotowanymi przez organizatorów.