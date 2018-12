WOŚP 2019 - Światełko do Nieba po raz pierwszy bez fajerwerków. Będzie inny pokaz

Wszystko rozpoczęło się od decyzji prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział, że z troski o zwierzęta, tegoroczny miejski sylwester odbędzie się bez fajerwerków. W zamian za to, organizatorzy przygotują pokaz laserowy.

Światełko do Nieba - strzelać czy nie strzelać?

Po tej decyzji szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak zaczął rozważać odwołanie pokazu fajerwerków podczas „Światełka do Nieba”. Jest to punkt kulminacyjny corocznych Finałów WOŚP. Zanim jednak podjął decyzję, poddał tę kwestię pod dyskusję - Nie wiem, ile trwa pokaz sztucznych ogni organizowanych przez miasto, ale nasz, pod Pałacem Kultury i Nauki, trwa dokładnie 4 minuty i śmiem twierdzić, że głośniej brzmi muzyka, która temu towarzyszy, niż samo strzelanie – napisał na swoim Facebooku Owsiak.

WOŚP 2019 bez fajerwerków

Po przeanalizowaniu wypowiedzi innych osób, po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”, Jurek Owsiak podziękował za kulturalną dyskusję i napisał, że strzelać nie będą. - Mam nadzieję, że nasze odstąpienie od pokazu fajerwerków przyczyni się do globalnego zakazu urządzenia strzelania na dziko, co istotnie jest wielką zmorą sylwestrowego dnia, nie tylko w dużych miastach, ale całej Polsce – dodał szef WOŚP.

Chociaż do tej pory „Światełko do Nieba” kojarzyło się głównie z widowiskowym pokazem fajerwerków to nie oznacza, że tegoroczny Finał będzie gorszy.

- O godzinie 20 razem z naszym sponsorem przygotujemy nowe, mam nadzieję, że bardzo emocjonujące, ogniste, ale przyjazne dla wszystkich widowisko – zapowiedział Jurek Owsiak.

Podjęta decyzja znalazła bardzo wielu zwolenników, którzy dziękuję w imieniu swoich czworonożnych przyjaciół. Jest jednak część osób, która uważa, że zrezygnowanie z pokazów fajerwerków dla dobra zwierząt to przesada.

27. Finał WOŚP

27. Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019, tradycyjnie pod Pałacem Kultury i Nauki. Tegorocznym celem będzie granie dla dzieci małych i bez focha, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Harmonogram koncertów przed PKiN:

13:35–13:55 – rozgrzewka przed biegiem

13:55 – start 13. Biegu "Policz się z cukrzycą"

14:00–14:25 – zumba

14:30–14:50 – The Sixpounder

15:00–15:20 – HLA4TRANSPLANT

15:30–15:50 – Snowman

16:00–16:25 – Hope

16:35–17:00 – Carrantuohill

17:10–17:35 – Tabu

17:45–18:10 – Booze & Glory

18:20–18:45 – Witek – Muzyk Ulicy

18:55–19:20 – Margaret

19:30–19:55 – Zalewski

20:00 – Światełko do Nieba

20:05–20:30 – Lao Che

20:40–21:00 – Bokka

21:10–21:30 – Dr Misio

21:40–22:00 – Nocny Kochanek