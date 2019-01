WOŚP 2019 Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki powstaje gigantyczne miasteczko [ZDJĘCIA]

WOŚP 2019 w Warszawie

W najbliższą niedzielę - 13 stycznia - odbędzie się kolejny, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego rana prowadzona będzie zbiórka pieniędzy. W tym roku celem Finału jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Punktem kulminacyjnym każdego Finału było "Światełko do nieba" wypuszczane co roku o godz. 20 spod Pałacu Kultury. W tym roku - pod naporem mieszkańców Warszawy - zrezygnowano z fajerwerków. WOŚP przygotowała nowy pokaz, łączący muzykę, ogień itp. Zobaczymy go również o godz. 20, ale na scenie pod PKiN. Tam bić będzie "serce Finału". Już teraz na placu Defilad powstaje miasteczko WOŚP. Widać charakterystyczną białą kopułę oraz namioty. Wszystko musi być gotowe na piątek, gdy w namiocie odbędzie się konferencja prasowa - ostatnia odprawa przed Finałem. Wybraliśmy się pod PKiN, żeby prześledzić postęp prac.