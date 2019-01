WOŚP kiedyś i dziś. Zdjęcia z finałów WOŚP pokazują jak zmieniała się Polska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę po raz 27. Aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierćwiecza z WOŚP. Jest taki styczniowy dzień, w którym wszyscy Polacy są razem. Jest taki niedzielny wieczór, w czasie którego dzieje się magia. Wolontariusze, sztaby, koncerty, licytacje i światełko do nieba to oczywiste punkty programu, ale orkiestra zmienia się na przestrzeni czasów. W tym roku zamiast klasycznego światełka, do nieba popłyną lasery, pieniądze zbierane są do puszek, ale też przez aukcje internetowe. Jdno jest pewne: wielkie serce Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy znowu zagra i poruszy serca milionów osób w Polsce na na całym świecie. Jak wyglądały finały WOŚP kiedyś i dziś? Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie.