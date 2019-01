WOŚP od kuchni. Przyjrzeliśmy się pracy największego sztabu WOŚP w Warszawie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nowa siedziba sztabu

Pierwszym i niezwykle ważnym tematem, jaki chcemy poruszyć jest miejsce, w którym podczas 27. finału pracował warszawski sztab WOŚP nr 97. Otóż do tej pory szef sztabu Mariusz Sękowski oraz jego podopieczni zwykli pracować w murach Urzędu Dzielnicy Targówek. Po 19 latach działalności nadszedł czas na zmianę. W tym roku wolontariusze gościli w parku trampolin Hangar 646 przy ul. Dalanowskiej 29. Z pozoru wydawać się może, że to nic istotnego, jednak relokacja wprowadziła wiele zmian w ich pracy. Nadmienić można między innymi walory estetyczne – przestrzeń Hangaru 646 – szczególnie dla młodszych kwestujących – jest o wiele atrakcyjniejsza niż nudna sala konferencyjna w urzędzie. Co więcej, na kanwie współpracy sztabu ze wspomnianą placówką, dzieciaki, które najaktywniej zbierały datki w nagrodę otrzymać mogły vouchery na skorzystanie ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje park trampolin.

- W końcu możemy nagrodzić wolontariuszy za ich poświęcony czas. Inna zmiana to system kolejkowy. Każdy wolontariusz będzie pobierał numerek, co zmniejszy stres i ułatwi rozliczenie – powiedział Sękowski w rozmowie z Naszym Miastem.

Intensywna praca

W sztabie przy Dalanowskiej zameldowaliśmy się o godzinie 14:30. Wówczas intensywna praca wolontariuszy trwała w najlepsze. W sumie tego dnia, wyłącznie dla tego sztabu pracowało prawie 500 osób! Od wejścia napotkać mogliśmy kolejkę składającą się z osób, które zakończyły już kwestowanie na ulicach miasta i przybyły do sztabu, by się rozliczyć. W wydzielonej przestrzeni czekali na nich starsi koledzy odpowiedzialni za pierwsze liczenie. Po wstępnych szacunkach wolontariusz mógł dowiedzieć się, ile pieniędzy udało mu się zebrać do puszki. Niektórzy osiągali naprawdę imponujące wyniki, nierzadko nawet najmłodsi wolontariusze przynosili w swych pojemnikach po kilka tysięcy złotych.

Sekretne zakamarki

Udało nam się również dotrzeć do miejsca, do którego dostęp miało naprawdę niewielu. Mowa o pokoju, w którym wcześniej ręcznie przeliczone kwoty przechodziły ponowną weryfikację na liczarkach elektronicznych. Tam porozmawialiśmy z Michałem, osobą nadzorującą i obsługującą liczarki. Po zliczeniu dostarczonych kwot, Michał i jego asystent segregują bilon i banknoty na odpowiednie kwoty i pakują w tzw. Koperty bezpieczne. Te zabierane są przez konwój i przekazywane do banku. Etap pracy przy liczarkach należy nie tylko do niezwykle odpowiedzialnych, ale zwyczajnie nie jest też lekkim zadaniem. Jak sam przyznał, cięższą robotę wykonuje prawdopodobnie tylko szef ich sztabu. Michał zapytany, co oprócz oczywistej satysfakcji z pomagania przynosi mu udział w wolontariacie WOŚP, zażartował, że... chyba wyłącznie ból pleców.

Zaangażowani urzędnicy

Co ciekawe, w sztabie pracowali również miejscy urzędnicy z Centrum Komunikacji Społecznej. Jednostka ta na co dzień między innymi zajmuje się różnymi wolontariatami przeprowadzanymi na terenie Warszawy, więc udział w akcji WOŚP był dla nich czymś naturalnym. Tego dnia jednak występowali jako prywatne osoby zaangażowane w 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W taki sposób chcieli dać przykład innym i szerzyć oraz propagować aktywność wolontariacką.