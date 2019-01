WOŚP Warszawa 2019. Warszawiacy w naszym obiektywie podczas 27. finału. [ZDJĘCIA ramka naszemiasto.pl]

Ramka Naszemiasto.pl na WOŚP 2019

Naszemiasto.pl gra z WOŚP - to już tradycja! Nie inaczej było 13 stycznia 2019 roku podczas 27. Finału WOŚP w Warszawie. Wyszliśmy na ulice, by relacjonować dla was to wydarzenie. Warszawiacy, którzy brali udział w wydarzeniach związanych z tegorocznym finałem WOŚP, mieli okazję na zdobycie okolicznościowego zdjęcia w ramce, wykonanego przez naszego fotoreportera. Jeśli udało się wam dołączyć do tego grona, szukajcie się na zdjęciach w galerii.