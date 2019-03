Wpadł, bo zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Był poszukiwany przez policję

Wpadł, bo zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych

Jest wiele powodów ku temu, by nie parkować na miejscach dla niepełnosprawnych, jeśli sami do takich osób nie należymy. Czasami jednak powody te są mniej oczywiste, niż mogłoby się wydawać. Warto na przykład, unikać parkowania na kopertach, jeśli nie macie dokumentów, wydano za wami nakaz doprowadzenia do aresztu, a wy nie zamierzacie stawić się do odbycia kary. Tak było w przypadku mężczyzny zatrzymanego przez Straż Miejską.

Strażnicy dostali wezwanie do pojazdu zaparkowanego na tzw. kopercie przy ulicy Jana Pawła. Szybko udało im się także znaleźć właściciela pojazdu, który widząc interwencje mundurowych, sam się do nich zgłosił. Jednak, gdy strażnicy poprosili go o okazanie dokumentów, odmówił, twierdząc, że nie ma ich przy sobie.

Mężczyzna za wszelką cenę próbował rozstać się z mundurowymi polubownie, licząc na pouczenie albo mandat na podstawie danych, które im podyktuje. Jednak funkcjonariusze byli nieugięci. W końcu do mężczyzny wezwano Policję. Jak się okazało kierowca miał dobry powód, by nie ujawniać swoich personaliów. Miał on bowiem stawić się w areszcie, jednak, gdy tego nie zrobił, wydano zanim nakaz doprowadzenia go siłą. Strażnicy przekazali poszukiwanego policji. Teraz odpowie nie tylko za niewłaściwe parkowanie.

