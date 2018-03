W 2017 roku przez kilka tygodni głośno było o koncepcji powiększenia Warszawy o ponad 30 mniejszych miast. Stolica miała utworzyć eksperymentalny na polskie warunki twór, ale pomysł szybko upadł. Teraz pojawiła się inna propozycja.

Od 1 stycznia 2018 Warszawa oraz tzw. obwarzanek zostały oddzielone od reszty Mazowsza. Związane jest to ze statystykami Unii Europejskiej. Podział ma pomóc w uzyskaniu środków po roku 2020, gdy będą rozdzielane.Mazowsze zostało podzielone na dwie jednostki w klasyfikacje NURS [tłum. Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych]. Pierwszym rejonem jest m.st. Warszawa oraz dziewięć przyległych gmin. Drugim pozostała część województwa. Dlaczego zdecydowano się na podział? Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się rejonów UE. Problem w tym, że za większość wzrostu odpowiada Warszawa i okolice. Podział umożliwi uzyskanie środków mniejszym gminom.Z koncepcją, aby Warszawa rozrosła się nie tylko w oczach Unii Europejskiej wyszedł Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego . Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego proponuje utworzenie dobrowolnego związku komunalnego, w skład którego miałyby wejść Warszawa i m.in. dziewięć okolicznych powiatów.Co miałoby dać stworzenie takiego rozwiązania? Adam Struzik twierdzi, że w ten sposób stolica mogłaby się stać zieloną metropolią. Polityk przekonuje, że nie chce, żeby był jedynie kolejny twór administracyjny, ale żeby to był twór, który będzie integrował tę przestrzeń i pomagał w rozwiązywaniu problemów aglomeracji. Czy koncepcja ma szansę się ziścić? Szanse są małe, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych.