Wraca pomysł wiatraka jako symbolu Grochowa. Prawobrzeżna Warszawa doczeka się wreszcie swojego znaku rozpoznawczego?

Rok temu pomysł był szeroko komentowany, jednak nie doczekał się realizacji. Przez kilka kolejnych miesięcy Dyraga zgłębiał temat i parę dni temu powrócił z nową koncepcją.

- Postanowiłem zgłębić temat, w myśl zasady od ogółu do szczegółu. Po analizie konkretnych rozwiązań, jak i pochyleniu się nad komentarzami, dochodzę do wniosku, że nawiązanie do starych wiatraków jest zbyt skansenowe, kosztowne, drogie w utrzymaniu oraz nie dające korzyści w postaci produkcji prądu. Przeglądając różne rozwiązania w sieci natrafiłem na turbinę prądotwórczą na domiar polskiej produkcji, która spełniałaby moje założenia. Jej nocna iluminacja byłaby zaspokajana poprzez własny generator prądu - czytamy na facebooku projektanta.