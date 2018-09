Wrześniowa Warszawska Masa Krytyczna. Rowerzyści krytykują dzień bez samochodu [ZDJĘCIA]

Rowerzyści wyjechali na ulice Warszawy w wigilię dnia bez samochodu. Święto, które ma promować zostawianie samochodów na parkingu jest - zdaniem aktywistów - słuszne, ale Warszawa nie potrafiła go dobrze rozreklamować.

- Władze Miasta, deklarują to co im pasuje, co jest modne i poprawne politycznie i... na deklaracjach się kończy. Na stronach Miasto Stołeczne Warszawa oraz Zarząd Dróg Miejskich Warszawa nie było żadnej informacji o Inicjatywie Dzień Bez Samochodu, tak by mieszkaniec czasem nie wiedział jak skorzystać, zresztą i tak nie ma z czego - tłumaczą organizatorzy Warszawskiej Masy Krytycznej.

W piątek 21 września rowerzyści po raz kolejny zablokowali stolicę. Trasa 25-kilometrowej manifestacji cyklistów zaczynała się przy pl. Zamkowym i wiodła przez Muranów, Żoliborz, a potem w drugą stronę - na Mokotów, by skończyć znów przy Zamku Królewskim. Mimo imprezowej pogody (ponad 20 stopni) sporo rowerzystów wzięło udział w manifestacji. Choć trzeba przyznać, że piątkowa masa nie była tak liczna jak te poprzednie, jeszcze z roku 2016.

Pełna trasa:

Pl. Zamkowy, Miodowa, Senatorska, Pl. Bankowy, Andersa, Mickiewicza, Pl. Wilsona, Mickiewicza, Pl. Inwalidów, Mickiewicza, Andersa, Pl. Bankowy, Marszałkowska, rondo Dmowskiego Al. Jerozolimskie, Pl. Starynkiewicza, Al. Jerozolimskie, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, Waryńskiego, Boya, PL. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, rondo Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Al. 3 Maja, Most Poniatowskiego, Al. Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona, Al. Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Bankowy, Senatorska pl. Zamkowy.