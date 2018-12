Wspólna Przestrzeń dla mieszkańców Warszawy

W dniu 16 grudnia w Pasażu Tesco przy ul. Fieldorfa 41 od godziny 10:00 do 14:00 odbędą się warsztaty z dekorowania bombek świątecznych. Spotkanie prowadzone przez Kreatywną Animację ma na celu edukację oraz pobudzenie kreatywności u dzieci.

Akcja odbędzie się w ramach programu „Wspólna Przestrzeń”, skierowanego do mieszkańców Warszawy. W Pasażu Tesco przy ul. Fieldorfa 41 w Warszawie swoją działalność zaprezentować mogą wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje i jednostki działające na rzecz lokalnej społeczności. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do akcji zachęcamy do kontaktu z lokalnym koordynatorem programu pod adresem