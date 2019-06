Wspólne dojazdy do pracy, Warszawa. "Jedziemy razem" - nowa grupa dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości

Wspólne dojazdy do pracy, Warszawa. "Jedziemy razem"

Natężenie ruchu, z jakim każdego ranka do czynienia mamy na warszawskich ulicach, może doprowadzić do szewskiej pasji nawet największego stoika. Korki, wypadki, kolizje i inne nieprzewidziane zdarzenia to norma. Szczególnie wtedy, gdy większość mieszkańców pędzi do pracy rano, a wraca z niej w godzinach popołudniowych. Pół biedy, jeśli mieszkamy w dzielnicy dobrze skomunikowanej z tzw. Mordorem czy centrum. Co z osobami, które takiego szczęścia nie mają? Mieszkańcy takich dzielnic i miejscowości jak Wawer, Otwock i Józefów, nawet gdyby chcieli skorzystać z komunikacji zbiorowej, często są po prostu skazani na podróż autem. A to oznacza długie godziny za kierownicą. Ograniczenie ilości aut na drodze pozwoli zredukować korki.

Jeden z mieszkańców wpadł na genialny pomysł. Postanowił zrzeszyć wszystkich sąsiadów, którzy zmagają się z podobnym problemem. Przy użyciu prostego narzędzia - grupy na Facebooku - utworzył platformę do dzielenia przejazdów.