Współpraca Okam i Renault: sięgnij po więcej z Central House

Central House jest pierwszą realizacją w ramach nowej polityki jakości, która jest wdrażana od początku października br. Central House będzie liczył prawie pięćset mieszkań zlokalizowanych w samym sercu warszawskiej dzielnicy biznesu. Usytuowane na dziewięciu kondygnacjach, z zachowaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych jako standard będą miały uwzględnione również rozwiązania dedykowane specjalnie mieszkańcom, w tym nowinki technologiczne podnoszące komfort mieszkania.

Jednym z unikatowych projektów realizowanych w Central House jest stworzenie we współpracy z Renault Polska prywatnej wypożyczalni pojazdów elektrycznych Twizy. Samochody te będą bezpłatnie dostępne dla mieszkańców. Renault TWIZY oferują unikalną alternatywę pomiędzy skuterem a pojazdem użytkowym i jest wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznym pojazdem miejskim. Zwinne Renault TWIZY zawsze znajdzie swe miejsce parkingowe w miejskim gąszczu, może wjeżdżać do stref czystego transportu i bezpłatnie parkować w strefach płatnego parkowania, a także wjeżdżać do stref czystego transportu. Na jednym miejscu parkingowych zmieszczą się nawet dwa auta. Twizy nie tylko promuje ekologiczne rozwiązania, ale jest praktycznym pojazdem, który pomaga omijać największe korki dzięki temu, że może poruszać się po bus pasie. W pełni naładowane auto może przejechać 100 km z prędkością 80km/h, a ładować można je ze zwykłego gniazdka.

W 100% elektryczne Renault Twizy o zerowej emisji CO2 podczas użytkowania jest wyjątkowo dobrze przystosowane do krótkich przejazdów po mieście. Twizy jest bardzo bezpieczne z uwagi na cztery koła wyposażone w hamulce tarczowe. Bezpieczeństwo bierne nie pozostaje w tyle – pojazd ma poduszkę powietrzną kierowcy i pasy bezpieczeństwa: 4-punktowe z przodu i 3-punktowe z tyłu. To w pełni elektryczny, innowacyjny pojazd, który został stworzony z myślą

o transporcie miejskim. Dzięki elektrycznemu napędowi pojazd jest przyjazny środowisku i bardzo cichy.

_Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca i wprowadzenie tego praktycznego rozwiązania, jakim jest możliwość korzystania z Renault Twizy przez mieszkańców, stanie się dla nich praktycznym ułatwieniem w codziennym życiu. Usługa współużytkowania Twizy doskonale wpisuje się w tradycję naszej marki, oferującej innowacyjne rozwiązania i mobilność dostępne dla wszystkich _– powiedział Grzegorz Zalewski, Dyrektor Generalny Terytorium East.

W garażu Central House znajdą się stanowiska dedykowane do ładowania samochodów. Warto podkreślić, iż podłączone akumulatory Twizy potrzebują zaledwie 3,5 godziny do pełnego naładowania.

To nie jedyne nowoczesne i nowatorskie udogodnienie planowane w Central House. Nowa polityka jakości Okam zwraca się w stronę ekologii – nowa realizacja na Mokotowie będzie konstruowana w sposób proekologiczny. Wszystkie nowości kreowane są zaś w taki sposób, aby w perspektywie długofalowej przynosiły mieszkańcom oszczędności wynikające z eksploatacji.

W inwestycjach, których sprzedaż otwieramy od października 2018 roku, w standardzie znajdą się takie rozwiązania, jak np. wypożyczalnie pojazdów elektrycznych RENAULT Twizy a także wypożyczalnia rowerów, parkingi z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, miejsce przystosowane do pielęgnacji aut, fitness, paczkomaty dedykowane wyłącznie mieszkańcom naszych inwestycji, wielofunkcyjną przestrzeń rekreacyjną, podzieloną na strefy dla dzieci i dorosłych czy chociażby instalacje do ładowania urządzeń mobilnych w miejscach na terenie inwestycji, stanowiące unikatowe elementy małej architektury. Mamy też kilka rozwiązań, które będą montowane bezpośrednio w mieszkaniach i są oparte na najnowocześniejszych i innowacyjnych technologiach, niestosowanych do tej pory w Polsce. Pierwszym z realizowanych projektów jest wypożyczalnia samochodów elektrycznych. Partnerem jest producent aut Twizy, Renault. Będziemy rozwijać też inne proekologiczne rozwiązania: np. baterie słoneczne, z których energia oświetlać będzie części wspólne, zbiorniki na deszczówkę wykorzystywaną w opiece nad ogrodem, itd. – wymienia CEO Okam, Arie Koren.

Każda inwestycja będzie miała dedykowane rozwiązania, które pasować będą do danego projektu w wymiarze funkcjonalnym i użytkowym. Co ważne, odpowiednie zaplanowanie powyższych inwestycji i zintegrowanie ich z procesem budowlanym od samego początku nie wpływa na wzrost kosztów budowy, a co za tym idzie nie generuje wzrostu cen mieszkań. W perspektywie długoterminowej dają możliwości oszczędności dla przyszłych mieszkańców, choćby mniejsze koszty za oświetlenie części wspólnych. – Dziś nadal mamy świetny rynek. I tylko świadomi deweloperzy inwestują w specjalne udogodnienia. Popłoch zacznie się, kiedy będą widoczne pierwsze symptomy ochłodzenia koniunktury. W naszym przypadku to nie są działania marketingowe, tylko bardzo przemyślana strategia działania na polskim rynku. Świadomi klienci to nasza grupa odbiorców – podkreśla Koren.

Firma zapowiada szczegółową prezentację konkretnych rozwiązań na przestrzeni kilku miesięcy. – Jestem przekonany, że zaskoczymy naszych Klientów i naszą konkurencję – podsumowuje CEO Okam. Firma stawia na nowe rozwiązania technologiczne i udogodnienia, które nie są powszechnie spotykane w realizowanych w Polsce projektach mieszkaniowych.

Pierwsze rozwiązania będą dedykowane inwestycji Central House na warszawskim Mokotowie przy ul. Domaniewskiej, kolejnej inwestycji w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, a także warszawskiej Bohemie przy ul. Szwedzkiej na Pradze Północ.

Okam realizuje obecnie czternaście inwestycji w pięciu miastach Polski. Wszystkie z nich realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa, a także dbałością o wykorzystywane do budowy, materiały. Central House przy ulicy Domaniewskiej, zgodnie z polityką niestandardowych realizacji i dążeniem do obniżenia kosztów wynikających z ekologicznych rozwiązań, wpisuje się w strategię dewelopera, a tym samym spełnia oczekiwania grona potencjalnych nabywców.