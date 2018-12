Współpracownicy Roberta Biedronia mieli już zainteresować w jego imieniu nową partię

Jak czytamy w Onecie gdy "Gazeta Wyborcza" napisała w połowie sierpnia, że Biedroń tworzy "ogólnopolski projekt polityczny" o nazwie "Kocham Polskę", on sam oświadczył, że to "plotka". — Nie zakładam partii "Kocham Polskę", to jest nieprawda — zapewniał. — To, że kocham Słupsk, kocham Polskę nie znaczy, że stanę na czele jakiejkolwiek partii czy ruchu, który nazywa się "Kocham Polskę".

Gdy mówił te słowa, partia "Kocham Polskę" założona przez jego ludzi była już zarejestrowana od ponad miesiąca. Wniosek w tej sprawie został złożony 10 maja, a sąd zarejestrował partię 29 czerwca. Ma ona nawet swą oficjalną siedzibę — na ul. Wejherowskiej 16 w Gdyni.

Kto złożył wniosek o rejestrację partii? Te nazwiska na pozór są anonimowe: Monika Gotlibowska, Sławomir Szymczak oraz Diana Agnieszka Mróz. Także ta trójka stanowi zarząd krajowy "Kocham Polskę".

To zaufani ludzie Biedronia. Gotlibowską Biedroń kilka dni temu osobiście przedstawił na Facebooku jako jedną ze swych najbliższych współpracowniczek. Wedle jego wpisu to restauratorka, właścicielka firmy cateringowej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, feministka i działaczka społeczna. Także Sławomir Szymczak to zaufany człowiek Biedronia. Znają się ze wspólnej działalności w Ruchu Palikota — Szymczak był sekretarzem gdyńsko-słupskiego okręgu tej partii, gdy Biedroń był posłem z tego terenu.

Jeden ze współpracowników Biedronia przyznaje anonimowo w rozmowie z Onetem, że to właśnie były prezydent Słupska stoi za partią „Kocham Polskę”.

