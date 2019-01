Wstrząsający trend z Instagrama! Dziewczynki chwalą się ciążami. W głowie się nie mieści!

Nastoletnie matki: co na to prawo?

Nastoletnie mamy także nie są dziś zjawiskiem wyjątkowym, choć zgodnie z prawem w wielu krajach seks z nieletnimi jest przestępstwem. Nazywa się to wiekiem zgody i jest to minimalny wiek, od którego uważa się osobę za zdolną do wyrażenia ważnej zgodnie z prawem zgody na czynności seksualne z inną osobą. Jest to ustalane prawnie, a w każdym kraju granice są inne. W Polsce jest to 15 lat i tak samo jest m.in. w Czechach, Francji, Grecji, Szwecji i Danii. Najniższa granica wynosi 13 lat i obowiązuje w Nigerii, Argentynie, Tajlandii, Japonii i Korei Płd. Nie brakuje też krajów, w których wiek zgody jest dużo wyższy niż w Polsce:

17 lat – Honduras, Irlandia, Tasmania

18 lat – Egipt, Filipiny, Watykan, Wietnam, Malta, Irak

19 lat – Indonezja

20 lat – Tunezja

Przerażająca moda na Instagramie! Dziewczynki chwalą się ciążowymi brzuchami

Tymczasem na Instagramie roi się od zdjęć nastolatek w zaawansowanej ciąży, a patrząc na ich buzie, trudno uwierzyć, że mogą mieć więcej niż 15 lat! W tym wieku nastolatki często podejmują decyzje w ślad za swoimi rówieśnikami, dlatego istnieje ryzyko, że dziewczynki prezentujące z dumą swoje ciążowe brzuchy mogą zachęcać kolejne nastolatki do zachowań seksualnych oraz zachodzenia w ciążę. Na domiar złego pod częścią zdjęć pojawiają się bardzo pozytywne, zachęcające komentarze. Hasztag „teenmum” cieszy się ogromną popularnością na Instagramie i ciągle przybywają kolejne zdjęcia nim oznaczone.

Nastoletnie ciąże zdarzały się i będą się zdarzać, ale czynienie z nich normy nie jest niczym dobrym – kilkunastoletnie dziewczyny same są jeszcze dziećmi i nie należy o tym zachowywać. Edukacja seksualna oraz szczere rozmowy z dzieckiem – nie możemy o tym zapominać, wychowując swoje pociechy. Warto zwracać także uwagę na potencjalne zagrożenia, których nie brakuje w Internecie i pamiętać o tym, że dzieci łatwo ulegają modom, ale nie zawsze potrafią ocenić ich szkodliwość.

