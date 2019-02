Wszystkich Świętych z lotu ptaka - niesamowite fotografie Polski w światłach zniczy [ZDJĘCIA]

Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym całymi rodzinami wybieramy się na cmentarze. Symbolem naszej pamięci stają się znicze stawiane na grobach. Ogień, w tradycji przedchrześcijańskiej, służył do przywoływania dusz zmarłych. Światło miało być dla nich także wskazówką - znakowało drogę do domu. W chrześcijaństwie płomień symbolizuje obecność Boga i staje się metaforą wiary w życie wieczne - dlatego też obecność zniczy na grobach w tym szczególnym dniu jest tak ważna. Ich światła najpiękniej prezentują się w nocy, kiedy miliony płomieni rozprasza mrok, tworząc niezwykłą atmosferę. Zobaczcie sami!