WUM: Pierwsza taka operacja w Polsce! Zespół przeprowadził rekonstrukcję biodra z wykorzystaniem druku 3D i rozszerzonej rzeczywistości

Ortopedia rekonstrukcyjna mierzy się z coraz trudniejszymi przypadkami, w których standardowo używane implanty są niewystarczające ze względu na zbyt duże ubytki masy kostnej i niestandardowe procedury wielu zabiegów realoplastycznych lub onkologicznych. Techniki druku 3D umożliwiają stworzenie protez dostosowanych do indywidualnych zmian i ubytków w obrębie kości pacjenta na podstawie standardowych technik obrazowych, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

WUM przeciera szlak. Pierwsza taka operacja w Polsce

21 stycznia zespół Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu endoprotezy stawu biodrowego „custom-made” z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości i technologii Microsoft HoloLens. Takich operacji wykonano wcześniej zaledwie kilka na świecie, udało się to m.in. we Włoszech i Brazylii.

W Klinice WUM takiej operacji rekonstrukcyjnej w obrębie kończyny dolnej zostało poddanych do tej pory pięciu pacjentów. Czterech z nich miało wykonywany zabieg wszczepienia protezy stawu biodrowego, jeden został poddany zabiegowi wszczepienia protezy stawu kolanowego, kości piszczelowej oraz stawu skokowego. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do realoplastyki, która nie mogła zostać wykonana klasycznymi metodami, ze względu na zbyt duże ubytki kostne.

Pacjentom wykonano przedoperacyjne obrazowanie metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opracowano wirtualną rekonstrukcję 3D oraz wydrukowano modele struktur anatomicznych pacjenta i używanych protez. Wszystkie osoby, które zostały poddane wszczepieniu spersonalizowanych do ich potrzeb implantów, preferowały korzystanie przez chirurgów ortopedów z wydrukowanych modeli 3D, a ich decyzje były podyktowane objaśnieniem przez lekarzy natury schorzeń oraz istoty operacji. Wydrukowane oraz wirtualne modele 3D umożliwiły opracowanie dokładnych planów operacji. Podczas wszystkich zabiegów spersonalizowane dla pacjentów protezy wpasowały się bez trudności. Kontrola radiologiczna nie wykazała nieprawidłowości związanych bezpośrednio z rekonstrukcją 3D.

Rozszerzona rzeczywistość i technologia Microsoft HoloLens

Na podstawie badań obrazowych zespół inżynierów z firmy MedApp stworzył wirtualny model struktur anatomicznych pacjenta, protezy, zakresu koniecznego usunięcia tkanek oraz prawidłowego osadzenia implantu. Ta wizualizacja była dostępna dla operatorów podczas zabiegu dzięki okularom i oprogramowaniu Microsoft HoloLens. W każdym momencie chirurg mógł włączyć wirtualne modele i porównać je ze stanem rzeczywistym. Możliwe było również modyfikowanie w dowolny sposób obrazu, m.in. poprzez wyłączanie poszczególnych jego elementów, rotowanie go i zmienianie jego rozmiaru. Wszystko to było możliwe dzięki wykonywaniu prostych gestów, czyli bez zaburzania płynności zabiegu i co najważniejsze – bez ryzyka desterylizacji.