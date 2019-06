Wybieramy naczynia jednorazowe na letnią ucztę przy grillu

Wreszcie mamy czas, ale i pogodę, by przygotować grilla dla siebie i znajomych. Szykujemy smakołyki, odświeżamy meble ogrodowe, kosimy działkę. Wybieramy się również na zakupy, by uzupełnić zapasy akcesoriów, ale i podstawowych produktów, jak chociażby naczyń. Urządzając grilla, stawiamy głównie na naczynia jednorazowe. Te zaś mogą być wykonane z plastiku lub papieru.

Nikogo nie dziwi taki widok, ponieważ zarówno pojemniki jednorazowe, jak i naczynia pojawiają się podczas dużych imprez plenerowych, gdzie w ruch idzie ogromny grill przystosowany do potrzeb punktów gastronomicznych. Poznajmy zalety i wady poszczególnych naczyń jednorazowych, by ostateczny wybór był idealny pod każdym względem. Dlaczego naczynia jednorazowe? Wyobraźmy sobie imprezę plenerową, podczas której wszyscy goście korzystają z klasycznej zastawy, kubków, szklanek i kieliszków ze szkła. Mają również do dyspozycji sztućce ze stali nierdzewnej. Jest estetycznie, elegancko wręcz i wygodnie. Ale czy na pewno? Podczas dużych imprez plenerowych, gdzie w ruch idą grille, food trucki, a jedzenie odbywa się na otwartej przestrzeni, potrzeba ogromnych ilości naczyń, sztućców, kubków. Koszty ich zakupu okazują się być bardzo wysokie. Ponadto trudno uniknąć potłuczenia, uszkodzeń, a wygoda korzystania ze standardowych naczyń, pozostawia naprawdę wiele do życzenia.

Porcelanowe czy też szklane naczynia zaczynają ciążyć, gdy krąży się z nimi pomiędzy stolikami, ale i gośćmi, by porozmawiać i wspólnie spędzić czas. Wiele imprez odbywa się właśnie na stojąco, podawane są tylko przekąski, zarówno ciepłe, jak i zimne, które nadają się do zjedzenia na jeden raz, dlatego naczynia nosi się w rękach. Te szklane czy porcelanowe, nie są kompletnie potrzebne. Naczynia jednorazowe są bardzo lekkie. Po zjedzeniu dania czy przekąski, wystarczy je wyrzucić. Zarówno podczas grilla urządzanego w ogrodzie dla bliskich czy grupy znajomych, jak i w trakcie dużych imprez plenerowych, opakowania jednorazowe, jak i naczynia, zapewniają nie tylko wygodę, ale i ekonomię. Koszt ich zakupu, użycia jest znacznie mniejszy niż stawiając na standardowe naczynia. Plastikowe naczynia jednorazowe Do wyboru mamy między innymi plastikowe naczynia jednorazowe. Dostępne są w różnych rozmiarach, kolorach i kształtach, by dopasować do rodzaju podawanych potraw, między innymi ze względu na ich postać. Duży ich wybór znaleźć można między innymi pod adresem https://www.makro.pl/swiat-produktow/wyposazenie-kuchni/naczynia-jednorazowe.

Jakie zalety niosą ze sobą naczynia jednorazowe wykonane z plastiku? Poza lekkością, są odporne na działanie wyższych temperatur. W naczyniach z tworzyw mogą być zatem podawane zarówno dania mięsne, sałatki czy przekąski, jak i płynne sosy oraz zupy. Do wyboru są bowiem nie tylko płaskie talerzyki, ale i miseczki czy talerze z przegródkami, by móc podać cały posiłek składający się z różnych elementów, i uchronić przed ich mieszaniem się, co powoduje nieestetyczny i mało apetyczny efekt. Naczynia jednorazowe wykonane z tworzyw sztucznych wysokiej jakości, nie są tak dużym zagrożeniem dla środowiska, jak produkty najtańsze, nabywane z niepewnych źródeł, nieposiadające odpowiednich certyfikatów, informujących o bezpieczeństwie kontaktu z produktami spożywczymi. Poza tym to już wspomniana możliwość podawania zup czy sosów, czego nie można powiedzieć o innych odpowiednikach.

Ekologicznie, czyli papierowe naczynia jednorazowe Co dla miłośników ekologii? Tych, którzy chcą zachować walory lekkich i wygodnych w użytkowaniu naczyń jednorazowych, ale nie zapominając o ochronie środowiska? Alternatywą są naczynia papierowe. Pośród nich można znaleźć zarówno kubki, filiżanki, jak i różnego rodzaju talerzyki. Bardzo często dostępne w szerokiej palecie kolorystycznej, także te wzorzyste, ciekawie zdobione, by urozmaicić również przyjęcie dla najmłodszych. Papier rozkłada się znacznie szybciej niż tworzywa sztuczne, dlatego nie zagraża w tak ogromnym stopniu środowisku. Jest równie lekki, co plastikowe naczynia jednorazowe, higieniczny i wygodny w użytkowaniu. Papierowe naczynia są tanie, a do tego bezpieczne dla dzieci. Chociażby pośród kubków można liczyć na dodatkowe elementy, jak pokrywki, które pozwalają zabrać ulubiony napój na wynos. Papier w swoim składzie nie posiada ponadto żadnych szkodliwych substancji. Naczynia jednorazowe z niego wykonane, nie wpływają zatem niekorzystnie ani na środowisko, ani na organizm ludzki.

Pojemniki jednorazowe – jak wybierać? Na grillu, ale i podczas dużej imprezy plenerowej, nie może obejść się bez opakowań, dzięki którym przybyli goście będą mieli okazję, by zabrać ze sobą pozostałe dania czy przekąski. Impreza szykowana z myślą o bliskich, to często aż nadmiar jedzenia. Posiłki, dania główne, przekąski czy desery, przyrządzane prosto z serca i z myślą o tym, by każdy gość wracający do domu, mógł zabrać ze sobą kawałek ulubionego ciasta czy sałatki. Przydają się więc opakowania jednorazowe. Jak je dobierać? Ponownie do wyboru mamy różnego rodzaju pojemniki jednorazowe. Dobrze sprawdzają się te wykonane z tworzyw sztucznych, ponieważ są trwałe i odporne na uszkodzenia. Do tego lekkie, a także wygodne w transporcie. Opakowania jednorazowe stają się również niezbędne w trakcie największych imprez na świeżym powietrzu, choć nie tylko. Praktycznie na każdym evencie można spotkać punkty gastronomiczne. Kuszą smakami i aromatami, dlatego chętnie bierze się coś na wynos, dla siebie, ale i dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu.

Na eventach dominują sporych rozmiarów grille gastronomiczne. Na użytek domowy, a właściwie ogrodowy, wystarczą te niewielkich rozmiarów, proste w montażu, na których pomieszczą się dania dla wszystkich gości. Gdy w grę wchodzi zakup, jaki stanowi grill, warto zaznajomić się z ofertą https://www.makro.pl/swiat-produktow/grill. A skoro grill, to znów wracamy do kwestii, jaką są pojemniki jednorazowe. Na jakie parametry zwracać uwagę, kupując opakowania jednorazowe, ale i naczynia? Pośród producentów opakowań i naczyń jednorazowych, ofert nie brakuje. Przyglądając się poszczególnym, warto uwzględnić kilka elementów, które ułatwią dokonanie ostatecznego zakupu. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, jakiego rodzaju dania, przekąski czy napoje, będą podawane podczas przygotowywanej imprezy. Do dań ciepłych, płynnych, lepiej sprawdzą się plastikowe naczynia jednorazowe. Gdy w planach jest przyrządzanie przekąsek, ale i ciast, dobrze jest zakupić pojemniki jednorazowe wykonane z tworzywa, by zagwarantować, że zapakowane smakołyki nie ulegną zniszczeniu w trakcie transportu.

Jeśli przydomowy grill lub większa impreza plenerowa, będą obfitować tylko w przekąski, zimne dania, bez zup, sosów i płynnych posiłków, z powodzeniem można wybrać ekologiczną alternatywę, czyli papierowe naczynia. Poza tym wykonane z papieru kubki nadają się nie tylko do zimnych napojów, ale i do gorących, a zabranie ze sobą ich na wynos, nie stanowi najmniejszego problemu. Dobrze jest uwzględnić charakter imprezy i wiek uczestników. Jeśli z przyjęcia w ogrodzie mają skorzystać najmłodsi, sprawdzą się papierowe naczynia jednorazowe w różnych kolorach, opatrzone nadrukami ulubionych postaci bajkowych czy z komiksów. Barwy z powodzeniem można dobrać także do płci dzieci. Dzięki temu przyjęcie z rówieśnikami staje się jeszcze przyjemniejsze. Zarówno papierowe, jak i plastikowe opakowania jednorazowe czy naczynia, po jednorazowym użyciu trafiają do kosza. Dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie jakiegokolwiek rodzaju imprezy, przyjęcia, spotkania przy grillu, to oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba spędzać długich godzin na zmywaniu naczyń. Nie ma również ryzyka potłuczenia czy uszkodzenia ulubionej zastawy. Goście nie muszą martwić się o odnoszenie naczyń, a dzieciom nie grożą skaleczenia ze względu na nieopatrzne upuszczenie talerzyka czy kubeczka.

Jeśli w planach mamy imprezę poza domem, produkty jednorazowe bardzo nam się przydadzą, a odpowiednio dobrane, te wysokiej jakości i pozbawione szkodliwych substancji, nie wpłyną negatywnie na środowisko.

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy